В Нижнем Новгороде планируют построить всесезонный спорткомплекс

Строительство аквапарка и горнолыжного комплекса на Гребном канале оценивается почти в 3 миллиарда рублей. Об этом сообщается в каталоге инвестиционных проектов Нижегородской области.

По данным источника, Всесезонный спортивно-развлекательный комплекс включает в себя горнолыжный комплекс, аквапарк и парк аттракционов. Комплекс планируется расположить в районе Гребного канала.

В настоящий момент идет поиск инвестора, который готов вложиться в этот проект с предварительным сроком окупаемости 11-13 лет.

Львиная доля средств — порядка двух миллиардов рублей — уйдет на строительство современного парка аттракционов, более чем 500 миллионов оценивается возведение горнолыжного комплекса, дешевле всего инвестору обойдется строительство аквапарка - «всего» 300 миллионов рублей.

Этот проект не отменяет начатые на Гребном канале работы по благоустройству.

Напомним, на днях минимущества Нижегородской области провело выездную проверку на Гребном канале в районе кафе «Робинзон». По данным проверки, арендаторы не выполняют условия договоров аренды, в части благоустройства территории. В настоящее время рассматривается вопрос расторжения договоров аренды.

Кроме того, вчера территорию Гребешка проверили эксперты нижегородского ОНФ и пришли к неутешительным выводам — благоустройство далеко от завершения.