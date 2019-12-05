Второкурсник угрожал взорвать колледж в Нижнем Новгороде
Дурной пример школьных террористов оказался заразителен – в конце ноября подобный случай едва не произошел в Нижегородском радиотехническом колледже. Студент второго курса, 33-летний Леонид Х. позвонил своей классной руководительнице и заявил, что взорвет колледж.
- Женщина сразу же обратилась в полицию, и злоумышленника задержали. С места происшествия были изъяты планшет и нетбук, принадлежащие студенту, - сообщил «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» источник в правоохранительных органах.
В колледже мужчина ни с кем не общался. Возможно, потому, что его однокурсники гораздо моложе его, почти подростки – разница в возрасте внушительная. До поступления в Нижегородский колледж Леонид Х. жил в Феодосии, но и там не завел близких знакомств.
- Я его почти не знаю. В лучшем случае здоровались, - все «друзья» мужчины из социальной сети буквально слово в слово повторяют одно и то же.
В настоящее время, по данным источника «Комсомолки», второкурсник госпитализирован в нижегородскую психиатрическую больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU