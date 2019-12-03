Emotiva и Jamo проведут мастер-класс в PULT.ru Нижний Новгород

Американская компания Emotiva разрабатывает и проектирует широкий спектр устройств: усилители, акустические системы, процессоры, предусилители и другую технику. Датская марка Jamo известна всему миру, как производитель акустики к домашним кинотеатрам Hi-Fi и High End качества.

7 декабря на мастер-классе любителей звука познакомят с историей и философией компаний, расскажут про модельный ряд и раскроют несколько секретов. Представители брендов посоветуют, на что обратить внимание при покупке и как получить наилучшую производительность оборудования. И, конечно же, дадут послушать тестовую систему из устройств Emotiva и Jamo.

Гости мероприятия смогут получить ответы на интересующие вопросы, а так же лично протестировать системы.

Мастер-класс начнется в 13:30. Мероприятие бесплатное, но нужна предварительная регистрация. Рекомендуем записаться уже сейчас - места в зале ограничены.

Фото: Пульт.ру

Всех гостей мастер-класса также ожидают приятные подарки и отличное настроение!

Когда: 7 декабря в 13:30

Адрес: PULT.ru Нижний Новгород, ул. Минина, 22/4

Ссылка на регистрацию:

https://www.pult.ru/action/?id=master-klass-po-brendam-emotiva-i-jamo-v-pult-ru-nijniy-novgorod

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