После жалоб нижегородцев в соцсетях на улице Мончегорской утеплили теплотрассу

Теплотрассу возле дома №13а по улице Мончегорской в Нижнем Новгороде утеплили после того, как местные жители пожаловались в социальных сетях. Сообщение от горожанина пришло в личные сообщения аккаунта городской администрации.

- Здравствуйте! На улице Мончегорской в Автозаводском районе Нижнего Новгорода нарушено отопление дома, уже четвертый год стоит голая теплотрасса. ЖЭК отмахивается от проблемы, говорят, что это не в их ведении. Но сколько можно отапливать улицу? А в квартирах прохладно – куда нам жаловаться? Кто сдвинет дело с мертвой точки? – возмущались автозаводцы.

После жалоб нижегородцев в соцсетях на улице Мончегорской утеплили теплотрассуФото: СОЦСЕТИ

Но на этот раз, видимо, жалоба попала по адресу – на обращение оперативно отреагировали и исправили ситуацию. Теперь трубы теплотрассы надежно защищены хоть и не самым красивым, но прочным материалом, а в квартирах стало заметно теплее.