2019-12-03T14:34:11+03:00
Общество

После жалоб нижегородцев в соцсетях на улице Мончегорской утеплили теплотрассу

Теперь трубы больше не отапливают улицу
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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После жалоб нижегородцев в соцсетях на улице Мончегорской утеплили теплотрассуПосле жалоб нижегородцев в соцсетях на улице Мончегорской утеплили теплотрассуФото: СОЦСЕТИ
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Теплотрассу возле дома №13а по улице Мончегорской в Нижнем Новгороде утеплили после того, как местные жители пожаловались в социальных сетях. Сообщение от горожанина пришло в личные сообщения аккаунта городской администрации.

- Здравствуйте! На улице Мончегорской в Автозаводском районе Нижнего Новгорода нарушено отопление дома, уже четвертый год стоит голая теплотрасса. ЖЭК отмахивается от проблемы, говорят, что это не в их ведении. Но сколько можно отапливать улицу? А в квартирах прохладно – куда нам жаловаться? Кто сдвинет дело с мертвой точки? – возмущались автозаводцы.

После жалоб нижегородцев в соцсетях на улице Мончегорской утеплили теплотрассу Фото: СОЦСЕТИ

После жалоб нижегородцев в соцсетях на улице Мончегорской утеплили теплотрассуФото: СОЦСЕТИ

Но на этот раз, видимо, жалоба попала по адресу – на обращение оперативно отреагировали и исправили ситуацию. Теперь трубы теплотрассы надежно защищены хоть и не самым красивым, но прочным материалом, а в квартирах стало заметно теплее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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