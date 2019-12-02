Нижегородцы опять остались без тепла

Как сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области, сегодня в полдень произошло нарушение подачи тепла в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Авария случилась у дома №22 по Южному шоссе.

Без тепла остались 13 многоквартирных домов с общим количеством жителей 2648 человек, а также один объект социальной сферы – детский сад. По данным источника, температурный режим в помещениях детсада остается в пределах нормы, садик продолжает работать.

В настоящее время проводятся ремонтные работы на месте аварии. Ремонт планируется завершить сегодня до 20.00.

На месте аварии идут ремонтные работы. Фото из архива из архиваГУ МЧС России по Нижегородской области

Напомним, что ранее без тепла оставались жители Ленинского, Нижегородского и Советского районов.

Также перебои с теплоснабжением отмечались на прошлой неделе и в Дзержинске. 24 ноября без тепла остались 8 многоквартирных домов, а 28 ноября - несколько домов, детская стоматологическая поликлиника и школа.