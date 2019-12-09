Лучший сварщик Нижегородской области работает в Теплоэнерго

Двадцать электрогазосварщиков — представителей коммунальных предприятий из Нижнего Новгорода, Дзержинска, Заволжья, Сарова и Павловского района — соревновались за право стать лучшим в профессии в ходе ежегодного Областного смотра-конкурса профессионального мастерства среди предприятий ЖКХ Нижегородской области. Соревнования проходили на базе Ресурсного Центра ГБПОУ «Арзамасский техникум строительства и предпринимательства», организаторами конкурса выступили региональное министерство энергетики и ЖКХ и Областная организация профсоюза работников жизнеобеспечения.

Конкурс состоял их двух этапов. Первый этап включал в себя самопрезентацию и тест по теории сварки. На втором этапе проверялись практические навыки. Участникам необходимо было собрать и сварить стальные трубы двух диаметров двумя способами — электродуговой и газовой сваркой. Жюри оценивало качество шва и герметичность изделия.

Фото: Теплоэнерго

По итогам всех испытаний лучшим сварщиком Нижегородской области стал электрогазосварщик 5 разряда района тепловых сетей «Нагорный» АО «Теплоэнерго» Александр Ушаков. За победу в конкурсе он получил денежный приз, а также ежемесячную надбавку от Областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения.

Генеральный директор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин отметил, что предприятие уделяет особое внимание вопросам развития своих сотрудников. Для повышения компетентности и обмена передовым опытом в компании ежегодно проводятся внутренние соревнования оперативного и ремонтного персонала.

- Сотрудники Теплоэнерго ежегодно принимают участие в областных конкурсах и показывают хорошие результаты. Это очень важно для нас, поскольку оценка на таком высоком уровне — это стимул для профессионального развития. Есть, на кого ориентироваться. Лучших в своих профессиях мы поощряем серьезными доплатами, причем многие из них уже носят характер ежегодных. И, конечно, такие специалисты в приоритете при принятии кадровых решений, — сообщил Илья Халтурин.