Слесарь-сборщик АПЗ Мария Спирина: «Главное в нашей профессии – внимательность»

Почетный ветеран труда АО «АПЗ», слесарь-сборщик цеха №49 Мария Спирина вышла на заслуженный отдых после 55 лет работы на предприятии. Впервые на завод она пришла 3 сентября 1964 года – и сразу попала на сборку.

– Меня всему научила Люся Шубнякова. Я садилась рядом, наблюдала, как работает наставница, повторяла за ней все операции. Главное в нашем деле – соблюдение техпроцесса, – рассказывает Мария Спирина. – Я всегда любила и сейчас люблю свою работу. На участок каждое утро приходила одной из первых, и всегда с хорошим настроением, не замечала, как проходило время.

В деле Мария Ивановна никогда не признавала небрежности: слишком высока была ответственность за выпускаемые изделия. Всегда трудилась на сборке спецпродукции и общалась напрямую с заказчиками ВП. С 1972 по 2019 годы имела личное клеймо.

– На заводе со мной работали хорошие люди, – вспоминает Мария Ивановна. – Если что-то не получалось, технологи приходили на помощь, разъясняли любые вопросы. Нередко на участок к нам заглядывал и Павел Иванович Пландин, разговаривал со сборщиками, кого-то хвалил. Он вел себя как равный среди нас.

Скальпель, пинцет, несколько луп, микроскоп, кисточки и растворы для промывки деталей – вот набор инструментов, которыми пользовалась слесарь-сборщик Мария Спирина. Но главными в ее деле были руки, которые до автоматизма выучили все операции сборки.

– Считаю, что самое главное в профессии слесаря-сборщика – это внимательность, – говорит Мария Ивановна. – Важную роль играют усидчивость и терпение. Изделия надо проверять несколько раз, чтобы избежать ошибок. Из наших рук выходят сложные изделия. Недаром говорят: «Без нас в России не летают!»

– Было жаль отпускать такого ценного сотрудника, на которого всегда можно положиться, – рассказывает старший мастер участка Татьяна Насонова. – На пенсию Марию Ивановну мы провожали всем участком. За долгие годы работы она передала свои знания многим ученикам, люди тянулись к ней, всегда можно было обратиться за помощью. Труд этой женщины является примером для нынешней молодежи цеха.