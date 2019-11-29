2019-11-29T12:45:07+03:00
Происшествия

«Вышел, а ее нет»: Стали известны подробности громкого угона «скорой помощи» под Нижним Новгородом

Сейчас оба подозреваемых задержаны [фото]
Вероника КОТИК
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ФОТО: Управление Росгвардии по Нижегородской области.ФОТО: Управление Росгвардии по Нижегородской области.
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В середине ноября разве только ленивый в Нижнем Новгороде не обсуждал угон машины «скорой помощи». Пока одни удивлялись, как ее сумели украсть, другие – недоумевали, зачем вообще это понадобилось преступникам. Напомним, угонщиков специального автомобиля задержали 11 ноября сотрудники Росгвардии. Для этого им пришлось обстрелять колеса машины.

- Наши сотрудники заметили машину «скорой помощи» на трассе, - рассказывали тогда в пресс-службе Росгвардии. – Мы попытались ее остановить, но водитель никак не реагировал на наши требования. Вместо этого он только увеличил скорость и попытался скрыться. В результате, возникла аварийная ситуация – машина чуть не сбила пешеходов. Чтобы ее остановить, нам пришлось обстрелять колеса автомобиля.

И вот сейчас появились подробности скандального угона. Как оказалось, водитель «скорой помощи» сам немного сплоховал.

- В тот день мы приехали с вызова около полудня, - рассказал водитель сотрудникам правоохранительных органов. – По своей невнимательности машину я не закрыл и ключи зажигания оставил внутри. Честно говоря, я даже представить не мог, что кому-то понадобится ее красть. Но когда через три часа поступил новый вызов, машины на месте не оказалось.

Мужчина старательно обошел всю территорию больницы, но «скорой помощи» и след простыл. Ситуацию осложняло о, что камеры видеонаблюдения в тот день не работали. А доступ на территорию больницы был свободный. Даже шлагбаум из-за ремонтных работ был открыт.

- С помощью системы ГЛОНАСС нам удалось установить, что машина движется в сторону Нижнего Новгорода, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Потом машина остановилась во дворе одного из жилых домов. Когда на место прибыли сотрудники ДПС, угонщики попытались скрыться. Тогда-то и пришлось подключать к делу Росгвардию.

В настоящее время оба угонщика задержаны. Ими оказались двое местных жителей, ранее судимых за угон автомобилей. Свою вину в содеянном преступлении они полностью признали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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