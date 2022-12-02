Мороз до -17 градусов ожидается в Нижнем Новгороде на выходных

На улице будет очень холодно. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Ближайшие выходные в столице Приволжья будут морозными, поэтому нижегородцам стоит хорошенько утеплиться. Не стоит выходить на мороз без варежек, шапок и шарфов.

В пятницу, 2 декабря, утром столбики термометров покажут-12 градусов, возможен небольшой снег. Днём температура воздуха остановится на отметке -10 градусов, а к ночи снова будет падать. Погода будет стоять пасмурная. Скорость преимущественно восточного ветра достигнет 4,1 метра в секунду.

Суббота выдастся ещё холоднее. Днём температура воздуха будет колебаться от -11 до -13 градусов, но к ночи опустится до -16 градусов. Синоптики обещают, что с самого утра и до ночи небо будет пасмурное, осадков не прогнозируется. Влажность воздуха составит 81-86%, а атмосферное давление – 769-774 миллиметра ртутного столба.

Воскресенье, 4 декабря, станет пока что самым морозным и солнечным днём. На небе не будет ни облачка. Утром столбики термометров будут колебаться между -13 и -17 градусами, днем будет -15 градусов, а к ночи температура воздуха вновь станет холоднее. В этот день по ощущениям ударят настоящие морозы в -20 градусов.

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