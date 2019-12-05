2019-12-05T17:37:01+03:00
Общество

Сроки окончания строительства дороги Неклюдово – Золотово перенесены на год

Из-за уменьшения лимитов бюджетных средств было заключено допсоглашение
Валерия ГРОМОВА
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Сроки окончания строительства дороги Неклюдово – Золотово перенесены на годСроки окончания строительства дороги Неклюдово – Золотово перенесены на годФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Новую дорогу Неклюдово – Золотово нижегородцы ждут уже несколько лет. После того, как был открыт дублер Борского моста, вопрос стал особенно актуальным – ведь все многокилометровые пробки переместились переместилась именно в район Неклюдова из-за разной пропускной способности борской транспортной системы и кировской трассы.

Контракт на строительство участка был подписан год назад, а работы начались в марте. Чтобы ускорить процесс, движение было перекрыто в нескольких местах. Подрядчик обещал построить дорогу до следующего октября. Однако 2 декабря на сайте госзакупок было опубликовано допсоглашение – срок окончания строительства перенесен на 15 октября 2021 года. В социальных сетях моментально вспыхнули обсуждения – нижегородцы пишут злобные комментариями и предвещают огромные пробки с наступлением дачного сезона.

Как сообщили «Комсомольской правде» в правительстве Нижегородской области, подрядчик, который занимается строительством участка, уже представил откорректированный с учетом сроков переустройства газопровода календарный график с завершением части работ в октябре 2020 года.

- В ходе строительства возникли проблемы по возведению опор №№1, 2 на путепроводе №1 и опор №№ 3, 4 на путепроводе № 3 по причине, связанной с выносом из зоны строительства газопроводов. Сегодня идет ежедневная поставка металла пролетных строений на объект. Завезено около 50% металла. Выполнение работ ведется ускоренными темпами с упором на укрупнительную сборку металлических пролетных строений путепроводов № № 1, 2, 3, 4 с последующей установкой на железобетонные опоры, - пояснили в пресс-службе.

А причиной заключения допсоглашения стало уменьшение лимитов бюджетных средств.

- На начало строительства автомобильной дороги Нижний Новгород - Шахунья - Киров на участке Неклюдово-Золотово в городе областного значения Бор финансирование объекта было предусмотрено из областного бюджета. В мае между правительством и Федеральным дорожным агентством было подписано соглашение, в котором появилась доля федерального финансирования, - говорится в ответе на запрос.

В связи с этим в конце сентября 2019 года было заключено дополнительное соглашение к госконтракту.

- В соответствии с дополнительным соглашением на основании лимитов финансирования срок окончания работ - 15 октября 2021 года. В случае увеличения объема финансирования из федерального бюджета на 2020 год сроки строительства будут изменены в меньшую сторону, - добавили в правительстве.

КОНКРЕТНО

На строительство участка Неклюдово – Золотово в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было выделено более трех миллиардов рублей. Его протяженность составит 7,3 километра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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