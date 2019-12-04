Стало известно, когда откроется детский сад на 150 мест в ЖК «Анкудиновский парк»

- Только что звонили из детсада, говорят, откроют скоро!

Жители ЖК «Анкудиновский парк» ждали этой новости давно. Первые квартиры были сданы больше двух лет назад, а в феврале 2018 года началось долгожданное строительство детского садика. В нем нуждается практически каждая вторая семья, ведь дома расположены на территории Кстовского района, из-за чего у многих возникают проблемы с распределением детей в городские сады.

Сначала детсад на 150 мет в ЖК «Анкудиновский парк» обещали открыть в сентябре 2019 года, но что-то пошло не так. В начале декабря жители написали в сообществе соседей Вконтакте, что заведующая уже начала обзванивать родителей.

«Комсомолка» выяснила, когда именно состоится открытие и какие работы сейчас проводятся в здании.

Контракт на приобретение детского садика в муниципальную собственность Кстовского района был заключен между администрацией и застройщиком в конце октября. 8 ноября стороны подписали акт приема-передачи здания, и 2 декабря оно было включено в состав муниципальной собственности района.

Здание начали строить в феврале 2018 годаФото: СОЦСЕТИ

- Сейчас проводятся мероприятия по закупке оборудования и мягкого инвентаря (игрушки, методическая литература, посуда, постельное белье и т.д.), необходимого для получения лицензии на образовательную деятельность, - рассказали «КП» в департаменте образования Кстовского района.

По информации, поставка оборудования будет осуществлена до 18 декабря. Списки будущих воспитанников уже сформированы, после получения лицензии на образовательную деятельность в детский садик будут ходить 150 детей в возрасте от полутора до семи лет.

Группы для средних, старших и подготовительных групп и классы дополнительного образования расположатся на втором этажеФото: СОЦСЕТИ

- Исходя из вышеизложенного, учитывая сроки получения лицензии на образовательную деятельность, открытие детского сада планируется не ранее 30 декабря, - подчеркнули в департаменте.

Сами жители ЖК «Анкудиновский парк», ссылаясь на слова заведующей, утверждают, что открытие состоится в январе 2020 года.

Детский сад общей площадью более трех тысяч квадратных метров будет рассчитан на 150 детейФото: СОЦСЕТИ

На первом этаже будут находиться ясли и группы для маленьких, медицинский кабинет и пищеблокФото: СОЦСЕТИ

СПРАВКА КП

Детский сад общей площадью более трех тысяч квадратных метров будет рассчитан на 150 детей. Там уже оборудованы спортивная и игровая площадки с детскими городками и верандами. На первом этаже будут находиться ясли и группы для маленьких, медицинский кабинет и пищеблок. Группы для средних, старших и подготовительных групп, музыкальный и физкультурный залы, классы дополнительного образования и изостудия расположатся на втором.

В середине июля замгубернатора Нижегородской области Сергей Морозов заявил, что для такого крупного ЖК, как «Анкудиновский парк», одного детсада будет мало.

- Поэтому вместе с застройщиком сформировали и направили в Минстрой РФ пакет документов для возможного включения в программу «Стимул» и получения федеральной поддержки на строительство еще одного детского сада на 280 мест и школы на 675 мест, - пояснил он.