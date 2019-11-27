2019-11-27T12:48:23+03:00
Общество

«ТНС энерго НН» дарит подарки своим клиентам к Новому году

Платить за свет вовремя станет еще выгоднее
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Фото: ТНС энергоФото: ТНС энерго
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Платить за свет вовремя в Нижнем Новгороде и области становится все выгоднее и удобнее. И все благодаря акциям ПАО «ТНС энерго НН». Каждая из них рассчитана на свою группу потребителей и предоставляет участникам уникальные бонусы.

«Начни новый год с подарка»

Это новогодняя акция ПАО «ТНС энерго НН», которая стартует 1 декабря. Ее участниками смогут стать потребители, которые в период с 1 по 31 декабря 2019 года оплатят ноябрьский счет за электроэнергию (с учетом долга, если таковой имеется) и рекомендуемый платеж за декабрь.

- Все участники акции получат шанс выиграть сертификаты на покупку бытовой техники номиналом от 15 000 до 50 000 рублей, - рассказали в ПАО «ТНС энерго НН». - Призовой фонд акции – 200 000 рублей.

«Электронный счет – в вашу пользу!»

Эта акция проходит в несколько этапов с 1 апреля по 31 декабря 2019 года. В ней участвуют все клиенты ПАО «ТНС энерго НН», подключившие «Электронную квитанцию». В настоящее время это почти 170 тысяч потребителей. Для них компанией были подготовлены 123 подарка номиналом от 500 до 15 тысяч рублей. 10 призов по 500 рублей распределяются между клиентами «ТНС энерго НН» ежемесячно, 10 призов по 1000 рублей – ежеквартально.

- Все призовые деньги перечисляются на лицевые счета потребителей в счет будущей оплаты электроэнергии, - рассказали в компании ПАО «ТНС энерго НН». - На сегодняшний день определены уже 90 победителей. 70 клиентов получили призы номиналом по 500 рублей и 20 клиентов призы номиналом по 1000 рублей. А три главных приза по 15 тысяч рублей будут распределяться жюри между клиентами компании на основании творческого конкурса. Чтобы не пропустить его начало, внимательно следите за обновлениями на сайте nn.tns-e.ru и на страничке «ТНС энерго НН» ВКонтакте.

«Свет – в подарок или год – без хлопот»

Эта традиционная акция проводится ПАО «ТНС энерго НН» для поощрения добросовестных плательщиков уже не первый раз. Ее участником может стать любой клиент компании, своевременно и в полном объеме оплачивающий электроэнергию во время проведения акции. На это раз она проводится с 1 апреля 2019 года по 28 февраля 2020 года.

- В соответствии с правилами, всем участникам акции ежемесячно будут начисляться баллы, - рассказали в ПАО «ТНС энерго НН». – Отслеживать количество баллов, накопленных на лицевом счету, можно на официальном сайте компании в разделе «Информация», подразделе – «Акции».

В конечном итоге из участников акции, набравших за год не менее 16 баллов, будут выбраны 10 победителей, которые и получат сертификаты на бесплатное пользование электроэнергией в 2020 году номиналом 12 тысяч рублей. Их отбор будет проводиться по специальной методике, утвержденной положением о проведении акции.

СПРАВКА

ПАО «ТНС энерго НН» — гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Нижегородской области. На сегодняшний день компания обслуживает более 39 тысяч юридических лиц и более 1,2 миллиона лицевых счетов физических лиц.

Организатор акции ПАО ТНС энерго НН. Количество подарков ограничено. Подробнее об организаторе, условиях проведения и получения призов на сайте

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