2019-11-27T12:48:23+03:00
Общество

Андрей Гнеушев: «Руководителем теперь может стать практически любой человек»

Замгубернатора Нижегородской области в программе «Герои Волги» рассказал Руслану Станчеву о планах по ликвидации второй смены в школах механизмах социальной адаптации людей старшего возраста
Эльвира ОСИПОВА
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Андрей Гнеушев: «Руководителем теперь может стать практически любой человек»Андрей Гнеушев: «Руководителем теперь может стать практически любой человек»Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Первая часть нашего разговора была посвящена модернизации региональной системы здравоохранения — в частности, ее первичного звена. Второй, но не менее важный блок — это образование, и главный вопрос, который наверняка волнует большинство родителей, связан с состоянием школ. В прошлом году впервые были выделены серьезные средства на их капитальный и текущий ремонт, и, к счастью, эта работа продолжается в настоящее время. Чего удалось добиться и какие перспективы вы строите на будущее?

Если говорить про бюджет 2019 года, нам удалось заложить целевые средства, которые были направлены исключительно на капремонт школ — это более 750 млн руб., на которые ремонтируются порядка 60 общеобразовательных учреждений. Программа крайне необходимая, и в следующем году ее финансирование будет увеличено. Кроме того, в рамках нацпроекта «Образование» отдельной строкой была выделена значительная сумма на закупку оборудования, которое необходимо для организации современного учебного процесса.

Насколько я помню, модернизировать и строить школы планировалось также в формате концессионных соглашений — есть проект учебного центра из четырех корпусов в Нижнем Новгороде и на Бору, реализовывать который будет группа компаний «Просвещение». При этом, как известно, сейчас во вторую смену учатся около 12 тысяч школьников, и вышеупомянутый проект решит проблему ровно наполовину. Как быть с остальными учениками?

Проект образовательного центра — для нас пока первый подобный опыт, и мы очень признательны инвестору, который создает тысячи мест, оставляя за муниципалитетом право контролировать учебный процесс. Помимо этого, на строительство школ заложен серьезный федеральный ресурс, и мы уверены, что в обозримой перспективе сможем полностью решить проблему второй смены.

Мне удалось ознакомиться с проектом центра, и он действительно впечатляет. Обидно другое — хочется, чтобы так выглядели все школы. Возможно ли добиться этого на государственном уровне, и ставит ли такую задачу наше областное руководство?

Разумеется. Требований с каждым годом становится все больше — они касаются и материально-технической базы, и самого учебного процесса, который должен постоянно совершенствоваться. Мы стараемся соответствовать, поскольку наша основная задача состоит в том, чтобы дать детям знания и помочь им реализовать себя в будущем.

Нацпроекты, которые вы курируете в Нижегородской области, направлены не только на улучшение качества медицины и образования, но и на пропаганду здорового образа жизни — здесь мы имеем в виду в первую очередь занятия спортом, и по доле вовлеченных в эти занятия жителей позиции региона довольно средние. При этом у нас есть новый стадион, почти четыре десятка ФОКов, готовится строительство ледовой арены. Чего не хватает?

Тема действительно актуальная — существует целый ряд программ, направленных на улучшение здоровья граждан и на увеличение продолжительности их жизни. Сейчас работа ведется прежде всего со старшим поколением: есть пласт активных людей, которые хотят получать качественную помощь, заниматься спортом, получать дополнительное образование. Мы оказываем им комплексную поддержку — в области действуют программы переобучения граждан предпенсионного возраста, которые хотят продолжить трудиться, а также программы, направленные на поддержку здорового образа жизни и профилактику заболеваний. Сюда же входят вакцинация, уход ха пожилыми людьми, которые нуждаются в помощи медицинских или социальных работников, и так далее. Вся база наших учреждений соцсферы заточена под то, чтобы люди старшего поколения оставались активными, чтобы у них был досуг, и, если им это необходимо, работа.

Переобучение, как мне кажется, тема интересная и важная. Но возможно ли в старшем возрасте, «с нуля» научиться востребованной профессии, и какие ресурсы для этого есть?

Это вполне реально, и за этот год мы уже успешно переобучили более 2000 человек. От них требуется лишь желание эти навыки получить, а мы можем научить всему, что поможет им освоиться в современном обществе — например, работе с компьютером и другими устройствами.

Конец года — это время планировать финансы на будущее. Как мы уже знаем, бюджет Нижегородской области-2020 ожидается бездефицитным и, по традиции, социально ориентированным. Хотелось бы узнать подробнее, какие статьи расходов по вашему блоку будут финансироваться в первую очередь, и что это даст жителям.

Без сомнения, все социальные выплаты мы обеспечим в полном объеме и с учетом индексации. Это же касается здравоохранения и обеспечения людей лекарствами, расходов на развитие образование и так далее — социальные статьи расходов всегда являются защищенными.

Мой последний вопрос касается эффективности госуправления в регионе. Вы занимаете высокую должность, которую получили благодаря участию в относительно новом кадровом проекте «Команда правительства». Насколько честным в действительности является процесс отбора, и правилен ли такой формат в целом?

Я считаю, что правилен. Главная заслуга проекта состоит в том, что он в корне сломал сложившиеся стереотипы и подходы к процедуре назначения чиновников на руководящие должности — появился элемент независимой экспертизы знаний и личностных качеств. На первом этапе претендентов оценивает машина — никакой блат здесь не пройдет, — да и в конкурсные комиссии привлекаются достаточно разнородные эксперты. Иногда до собеседования с губернатором Глебом Никитиным доходят совершенно незнакомые ему кандидаты, о потенциале которых он судит именно по итогам личной встречи. По сути, мы впервые получили модель, в которой руководителем может стать практически любой человек, у которого есть энтузиазм, желание сделать что-то лучше. Границы исчезли, и, по-моему, это замечательно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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