2019-11-27T12:48:23+03:00
Звезды

«Вдохновился движениями шимпанзе»: Ирина Пегова «зарядила» поклонников животными движениями

Похудевшая актриса показала уникальную тренировку своим подписчикам [видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Ирина Пегова «зарядила» поклонников животными движениями.Ирина Пегова «зарядила» поклонников животными движениями.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Знаменитая актриса Ирина Пегова регулярно радует своих поклонников не только фильмами и спектаклями, но и новыми открытиями. На днях она продемонстрировала им уникальную тренировку в стиле Animal Flow.

- Да такие тренировки с утра? Я согласна! Сегодня попыталась освоить

Animal Flow, - рассказала актриса на своей странице в социальной сети. - С английского можно перевести как «животные движения». И это неслучайно, ведь создатель Animal Flow Майк Фитч вдохновился природными движениями шимпанзе, скорпионов и крабов и разработал на их основе комплекс упражнений со своим весом. Буду продолжать.

Надо сказать, что поклонники актрисы оценили новые веяния и уже пообещали присоединиться к тренировкам. Тем более что похудевшая Ирина стала для них отличным примером. По словам самой актрисы, она никогда в своей жизни не весила больше 70 килограммов.

pegovairinapegovairina
Да такие тренировки с утра ? Я согласна ! Сегодня попыталась освоить Animal Flow с английского можно перевести как животные движения . И это неслучайно, ведь создатель Animal Flow Майк Фитч вдохновился природными движениями шимпанзе, скорпионов и крабов и разработал на их основе комплекс упражнений со своим весом. Буду продолжать .... #пеговаирина # #worldclass #тренировка #animalflow #зож #утрободрое #pegovairina
34989 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Очень круто! Прямо записала себе, - отметила marikabdrazakova. - Летом опробую!

- Вот это гибкость! - позавидовала n.margishvili. - Я где-то на полпути в движении уже сломаюсь.

- Ой, Ириша, как здорово! Я дома делаю на пол часика, но мне больше нравится как раньше - в зале, со всеми, под музыку, - поделился впечатлениями arseni_nazin.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ИРИНА ПЕГОВА, ДОСЬЕ KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Копосово будут чаще останавливаться электрички
40 общественных территорий планируется благоустроить в 2020 году
В Городце завершился кинофестиваль короткометражного кино
Следственный комитет проводит проверку в дзержинской школе
У нижегородца обнаружили 500 пакетиков с наркотиками
В городе Бор открывается новый детский сад
Комитет против пыток добился возбуждения дела спустя девять лет
Нижегородские предприниматели не соблюдают правила выкладки молочных продуктов
В течение дня осадков не ожидается
Отопление в Ленинском районе Нижнего Новгорода восстановлено
Глеб Никитин попросил нижегородцев не выходить на тонкий лед
Нижегородцев призывают принять участие в финальном голосовании конкурса «Театральное Приволжье»
Болельщик БК «Нижний Новгород» увидит матч со скамейки запасных
ЛУКОЙЛ подвел итоги конкурса «Чистый взгляд»
Татьяна Устинова получила «оглушительные впечатления» на нижегородском предприятии
4500 человек остались без отопления в Ленинском районе
Первые испытания на Нижегородском космодроме запланированы на 2022 год
Новогодние елки установят во всех районах Нижнего Новгорода до 20 декабря
Нижегородский Казанова поужинал на 15 тысяч и сбежал со свидания
Площадки для воркаута и паркура появились в Балахне
«Газпром трансгаз Нижний Новгород»: «Утечек газа перед массовым отравлением в школе у нас не было»
Перевозчик-нелегал оштрафован на 1 млн рублей
Дефицит электроэнергии промышленному Дзержинску не грозит
Причиной массового отравления газом в Вадской школе назвали нарушения эксплуатации оборудования
Минздрав: «Все пострадавшие при отравлении газом в нижегородской школе отпущены домой»
Восемь пострадавших от отравления газом в Вадской школе остаются в больнице
Число пострадавших при отравлении газом в нижегородской школе увеличилось до 44 человек
Стала известна причина массового отравления газом в Нижегородской области
По факту массового отравления детей газом в школе в Нижегородской области проводится доследственная проверка