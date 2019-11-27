«Вдохновился движениями шимпанзе»: Ирина Пегова «зарядила» поклонников животными движениями

Знаменитая актриса Ирина Пегова регулярно радует своих поклонников не только фильмами и спектаклями, но и новыми открытиями. На днях она продемонстрировала им уникальную тренировку в стиле Animal Flow.

- Да такие тренировки с утра? Я согласна! Сегодня попыталась освоить

Animal Flow, - рассказала актриса на своей странице в социальной сети. - С английского можно перевести как «животные движения». И это неслучайно, ведь создатель Animal Flow Майк Фитч вдохновился природными движениями шимпанзе, скорпионов и крабов и разработал на их основе комплекс упражнений со своим весом. Буду продолжать.

Надо сказать, что поклонники актрисы оценили новые веяния и уже пообещали присоединиться к тренировкам. Тем более что похудевшая Ирина стала для них отличным примером. По словам самой актрисы, она никогда в своей жизни не весила больше 70 килограммов.

pegovairina Да такие тренировки с утра ? Я согласна ! Сегодня попыталась освоить Animal Flow с английского можно перевести как животные движения . И это неслучайно, ведь создатель Animal Flow Майк Фитч вдохновился природными движениями шимпанзе, скорпионов и крабов и разработал на их основе комплекс упражнений со своим весом. Буду продолжать .... #пеговаирина # #worldclass #тренировка #animalflow #зож #утрободрое #pegovairina

- Очень круто! Прямо записала себе, - отметила marikabdrazakova. - Летом опробую!

- Вот это гибкость! - позавидовала n.margishvili. - Я где-то на полпути в движении уже сломаюсь.

- Ой, Ириша, как здорово! Я дома делаю на пол часика, но мне больше нравится как раньше - в зале, со всеми, под музыку, - поделился впечатлениями arseni_nazin.