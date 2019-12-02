Забор в Дальнем Константинове заменили на новый после скандала, устроенного губернатором Нижегородской области

Скандальное видео с участием главы Дальнеконстантиновского района Александра Чуриевского, который был отчитан за разгильдяйство губернатором, облетел все нижегородские соцсети. Целью поездки Глеба Никитина в район стало открытие ФОКа, но это не помешало ему спонтанно прогуляться по улицам. Увиденное повергло губернатора в шок – он буквально впал в ярость, заметив покосившийся забор, нависающий над тротуаром.

- Вот я сейчас проезжаю, смотрю на это позорище. Слушайте, ну это что такое вообще? Ну давайте, я это уберу? Если б я знал, я бы сейчас взял с собой топор и гвозди и поправил ситуацию. Вам нужно, чтобы я сюда приехал для этого? Как вам не стыдно? Здесь же люди ходят! – высказал Чуриевскому Глеб Никитин.

Поездка состоялась 14 ноября, а уже через две недели в социальных сетях появились фотографии новенького забора, выстроенного на месте того самого, покосившегося.

Забор в Дальнем Константинове заменили на новый после скандал, устроенного губернатором Глебом НикитинымФото: СОЦСЕТИ

Напомним, после инцидента в Дальнем Константинове Глеб Никитин устроил разнос чиновникам на Бору. 27 ноября после открытия детского сада он вместе с главой администрации Александром Киселевым поехал по незапланированному маршруту. И первым делом навестил погорельцев на Строительной, 10. Восстанавливать дом планировали местные власти. Однако Глеб Никитин на месте дал поручение Александру Киселеву: дом признать аварийным, решить вопрос с расселением, а пока люди живут – привести в порядок территорию.