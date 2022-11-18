Снег и мороз до -8 градусов: Узнали, какой будет погода в Нижнем Новгороде в выходные

Ветер будет дуть преимущественно восточный. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Нижнем Новгороде выпал снег и ударили первые морозы, а это значит, что за окном: побелевшие газоны и заснеженные автомобили, а на дорогах – гололед. Чего же нижегородцам ожидать от ближайших выходных? Рассказываем прогноз погоды на ближайшие дни.

В пятницу, 18 ноября, утром столбики термометров покажут от -3 до -4 градусов. Днем и вечером установится мороз в -3 градуса, однако по ощущениям будут все -10 градусов. В течение всего дня ожидается небольшой снегопад. Преимущественно восточный ветер достигнет 7,2 метра в секунду.

Суббота выдастся на пару градусов холоднее. Синоптики обещают, что утром и в обед будет идти небольшой снег, но к вечеру он затихнет. Днём температура воздуха достигнет -4 градусов, а вечером опустится до -5 градусов, а к ночи и вовсе до -7 градусов. Влажность воздуха составит 76-86%, а атмосферное давление – 755-760 миллиметров ртутного столба.

Воскресенье, 20 ноября, будет пасмурным днём без осадков, снег пойдет только ближе к ночи. С утра температура воздуха будет колебаться от -6 до -8 градусов. По ощущениям будет все -12 градусов. А вот уже с обеда и до самой ночи будет от -5 до -6 градусов. Преимущественно восточный ветер будет тихим.

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