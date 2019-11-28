2019-11-28T16:19:54+03:00
Общество

Фонд «Навстречу переменам» открыл школу социального предпринимательства на YouTube

Проект отвечает на запрос тех, кто хочет развивать свой социальный стартап, но не знает, с чего начать
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: Tele2Фото: Tele2
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Tele2 сообщает о том, что фонд «Навстречу переменам» запустил видеоблог о социальном предпринимательстве на YouTube-канале. Проект отвечает на запрос тех, кто хочет развивать свой социальный стартап, но не знает, с чего начать. Подписчики узнают, как определить свою нишу на рынке, найти инвесторов, сделать проект успешным и не перегореть эмоционально. Мастер-классы дают профессионалы в области социального предпринимательства, а видеоуроки основаны на международном опыте и лучших практиках.

Блог фонда «Навстречу переменам» – это настоящий видеоучебник по социальному предпринимательству. За поддержкой в фонд обращаются люди, которые в силу обстоятельств погружены в социальную проблему, но не обладают бизнес-компетенциями для развития идей. Еще одна категория социальных предпринимателей – это в прошлом успешные менеджеры корпораций, которые имеют сильные бизнес-навыки, хотят посвятить себя решению социальных проблем, но пока плохо в них разбираются. Практические видеосоветы «Навстречу переменам» отвечают на вопросы и тех, и других: они помогают повысить бизнес-экспертизу и проанализировать проблему, необходимость решения которой давно назрела в обществе.

Видеоблог «Навстречу переменам» советует начинающим предпринимателям проверить проблему на актуальность, оценить аудиторию проекта, протестировать инновационное решение на группе, выбрать бизнес-модель в соответствии со складом характера. Отдельный урок посвящен оценке социального воздействия проекта. Исполнительный директор фонда «Навстречу переменам» Евгения Телицына в увлекательной и доступной форме объясняет зрителям, как понять, что благое дело действительно эффективно и способствует решению социальной проблемы.

Видеоуроки продолжительностью 5-10 минут помогут начинающим предпринимателям не только спланировать проект, но и преодолеть трудности – эмоциональное выгорание, потерю веры в свои силы и желание оставить задуманное. Евгения Телицына подскажет, как восстанавливаться после ресурсозатратной работы с людьми в тяжелой жизненной ситуации, сиротами и особенными детьми. Подписчики узнают, как выбрать идеального бизнес-партнера, собрать сильную команду единомышленников и заручиться поддержкой близких.

Евгения Телицына, исполнительный директор фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам»:

«Если вы реально хотите решить острую социальную проблему, это невозможно сделать за счет одного фестиваля, лагеря или проекта. Социальные инициативы – это долгосрочная, устойчивая, многолетняя работа, которую необходимо проводить сбалансированно. Социальное предпринимательство – это марафон, а не спринт. Такая работа требует постоянного пополнения своих ресурсов и обучения. Мы надеемся, что видеоуроки фонда «Навстречу переменам» помогут не просто спланировать свой проект до мелочей и дать практические советы для его реализации. Мы очень хотим, чтобы наши подписчики сохранили тот драйв, вдохновение и удовлетворенность от любимого дела, без которых невозможна работа с людьми и для них».

Видеоблог также освещает тему финансирования социального предпринимательства и отношения к деньгам, учит общению с грантодателями и созданию платформ для сбора пожертвований. Сам фонд совместно с Tele2 в начале 2017 года успешно запустил благотворительный сервис. За 2018 год абоненты Tele2 перечислили в поддержку проектов фонда 5 212 857 рублей, а число подписчиков составило 46 524. Собранные с помощью сервиса средства направляются на поддержку проектов социальных предпринимателей. Ежегодно пять победителей получают не только консультационную помощь от экспертов, но и гранты по 1,2 млн руб.

При подключении сервиса подписчики определяют размер суммы, которую они хотят перечислять в пользу фонда (от 1 до 10 рублей в день). Каждую неделю люди получают информацию о развитии и успехах подопечных фонда. Сервис можно активировать и отключить с помощью USSD-команды. Подробнее о платформе и других способах поддержки фонда – в разделе «Помочь» на сайте «Навстречу переменам».

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