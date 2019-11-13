Афиша Нижнего Новгорода с 14 по 21 ноября: Ирина Дубцова, Лолита и «Синяя птица»

КИНО

БОЕВИК, КОМЕДИЯ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ (США)

«Ангелы Чарли»

Частное детективное агентство Таунсенд, возглавляемое таинственным Чарли, открывает свои офисы по всему миру, и теперь в разных уголках земного шара команды суперпрофессиональных Ангелов под началом Босли обеспечивают покой и безопасность своим клиентам. Режиссер: Элизабет Бэнкс. В ролях: Кристен Стюарт, Наоми Скотт, Элла Балински, Сэм Крафлин, Патрик Стюарт и другие. (16+)

С 14 ноября в сети кинотеатров «Империя грез»

КОНЦЕРТЫ

Лолита с программой «Мне 55»

Лолита Милявская среди немногих звезд на небосклоне современной российской эстрады, настоящий успех к которой пришел благодаря ее личным качествам - целеустремленности, высочайшей требовательности к себе, искренности и безупречному музыкальному вкусу, таланту каждую песню сделать шедевром. Она выходит и поет, смеется и шутит, вселяя в своих слушателей бодрость и оптимизм, делая их жизнь ярче, глубже, насыщеннее. Концерт Лолиты в Нижнем Новгороде проводится в рамках юбилейного турне «Мне 55». Программа включает как проверенные временем хиты, так и материал из нового альбома «Раневская». (16+)

20 ноября, 19.00

Концертный зал «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 260-13-46

Билеты: 2800 - 4500 рублей

«Музыка в темноте»: Вивальди, Бах и Верди

Евгения Зима и ансамбль «Виртуозы Петербурга» с участием солистов Михайловского театра представляют новую программу «Музыка в темноте». Невероятное мультимедийное шоу, 3D-проекции и танец сольются воедино под бессмертные произведения мировых классиков. В полной темноте зритель погрузится в удивительную атмосферу мира музыки Вивальди, Баха, Верди, Беллини, Форе, Равеля, Пьяццоллы, а также лучшего из мира неоклассики и джаза. (6+)

14 ноября, 19.00

Концертный зал «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 260-13-46

Билеты: 1400 - 3000 рублей

Никита Борисоглебский. К 180-летию со дня рождения Чайковского

Впервые в рамках гастрольного тура в Нижегородской филармонии выступит Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский» под руководством его художественного руководителя и главного дирижера Ильи Дербилова. Программа концерта будет посвящена 180-летию со дня рождения П. И. Чайковского. Солист - заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов Никита Борисоглебский (скрипка), считающийся одним из самых ярких музыкантов современности. (6+)

13 ноября, 18.30

Нижегородская филармония, Кремль, 2; тел. 439-11-87

Билеты: 600 - 700 рублей

Аргентинское танго. Мировые звезды

Школа танцев «Мастерская танго» представляет концерт «Мировые звезды аргентинского танго»: Facundo de la Cruz & Noelia Hurtado (Аргентина), Jonathan Saavedra & Clarisa Aragon (Аргентина) и оркестр Solo Tango (Москва). Музыка аргентинского танго - уникальное явление синтеза культур, уже давно вышло за рамки только лишь танцевальной музыки. Пройдя непростой путь развития, начавшийся в маленьких портовых кафе Буэнос-Айреса, в настоящее время музыка танго завоевала сердца миллионов слушателей и звучит в самых престижных концертных залах всего мира. (6+)

19 ноября, 19.00

Кремлевский концертный зал, Кремль, 2; тел. 439-11-87

Билеты: 600 - 2000 рублей

Ирина Дубцова. «Лучшее и новое»

Одна из самых ярких и интересных исполнительниц на российской эстраде приедет с новой программой «Лучшее и новое». Любимые и новые песни, яркое шоу, незабываемая энергетика и приятные воспоминания. Концерт Ирины Дубцовой - это всегда зрелищное, самобытное, профессиональное шоу с потрясающей энергией и живым звуком. Зрители смогут услышать полюбившиеся публике известные хиты, такие как «О нем», «Кому? Зачем?», «Москва - Нева», «Люби меня долго», «Я люблю тебя до луны». Конечно, концерт не обойдется без новых песен. (12+)

18 ноября, 19.00

ДК ГАЗ, ул. Смирнова, 12; тел. 295-71-71

Билеты: 1100 - 3000 рублей

ВИА «Синяя птица». Оригинальный состав

Оригинальный состав легендарного вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица» исполнил любимые песни нескольких поколений россиян. Валентин Барков, Сергей Лелявин, Алексей Комаров и их коллеги подарят зрителям новогодний фейерверк позитивных эмоций. Только живой звук и только хиты легендарного коллектива («Клен», «Где же ты была», «Белый причал» и другие) прозвучат в праздничном концерте. Молодые слушатели познакомятся с золотым фондом нашей эстрады, а представители старшего поколенья вспомнят то время, когда деревья были большими, а мечты безоблачными и красивыми. (6+)

14 ноября, 19.00

ДК ГАЗ, ул. Смирнова, 12; тел. 295-71-71

Билеты: 800 - 1400 рублей

СПЕКТАКЛИ

Татьяна Васильева в спектакле «Еврейское счастье»

Семейная пара, живущая в Израиле, планирует выгодно выдать единственную дочь замуж. Все шло по задуманному плану, но чтобы свадьба состоялась, не хватало только одного документа - их собственного свидетельства о регистрации брака. А была ли у них самих свадьба четверть века назад? Большой вопрос! Пока глава семьи пытается это выяснить, его робкая жена решает, что она свободна от этого «сомнительного брака», давно ставшего для нее рутиной. Пользуясь ситуацией, она решается на различные авантюры. В ролях: Татьяна Васильева, Татьяна Орлова, Александр Самойленко, Андрей Чадов, Игорь Письменный, Авелина Квасова. (16+)

20 ноября, 19.00

Театр юного зрителя, ул. Горького, 145; тел. 428-31-25

Билеты: 1800 - 3200 рублей

«Слухи» с Мариной Могилевской и Андреем Ильиным

Четыре семейные пары собираются на светскую вечеринку. Но загадочные выстрелы в спальне хозяина дома - заместителя мэра Нью-Йорка, будто эхом, отзываются чередой невероятных событий и разоблачений. Классический спектакль выходного дня. Любимые актеры, добрый юмор и полнейший душевный покой. Никаких отрицательных эмоций и рассуждений о глобальных проблемах человечества. Отличный шанс вспомнить о том, что поход в театр - это праздник. В ролях: Валентин Смирнитский, Андрей Ильин, Марина Могилевская, Владимир Стеклов, Игорь Ливанов, Елена Сафонова, Владимир Богданов, Инна Милорадова/ Юлия Агафонова. (12+)

17 ноября, 19.00

Театр юного зрителя, ул. Горького, 145; тел. 428-31-25

Билеты: 1800 - 3200 рублей

«Лебединое озеро» в исполнении «Классического Русского балета»

История любви юного принца Зигфрида и прекрасной девушки-лебедя Одетты, омраченная коварным волшебником Ротбартом и его дочерью Одилии с 19 века и до наших дней продолжает трогать сердца зрителей. Петр Ильич сделал невероятное - создал произведение, где балет и музыка - это единое целое. И выбрал тему любви и измены, то что будет волновать людей вечно.

Только на сцене Большого театра балет «Лебединое озеро» был поставлен более тысячи раз. На сегодня из всех существующих редакций балета едва ли найдутся хотя бы две, которые имеют полностью одинаковые театральные партитуры. В каждой постановке зритель найдет для себя что-то новое. Спектакль от московской труппы «Классического Русского балета» не станет исключением. (6+)

18 ноября, 19.00

Театр юного зрителя, ул. Горького, 145; тел. 428-31-25

Билеты: 800 - 2000 рублей

Даниил Страхов в спектакле «Мужской аромат»

Он безнадежно женат, она безнадежно одинока. Их многолетняя связь - короткие встречи в дешевых номерах провинциальных гостиниц. Все стало рутиной, рождающей безразличие и усталость. И вот уже рядом опытная, волевая соперница. Она не будет ждать, она не будет жалеть. Их время счастливой любви проходит, проходит неумолимо. И нужно найти силы его остановить. В ролях: Даниил Страхов, Ольга Ломоносова/ Глафира Тарханова, Инга Оболдина, Анна Уколова, Дарья Повереннова, Алиса Гребенщикова. (16+)

17 ноября, 19.00

Концертный зал «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 260-13-46

Билеты: 1000 - 2500 рублей

Игорь Лифанов с постановкой «Бесконечное начало»

Комедийная, фонтанирующая юмором, иронией и сарказмом постановка по провокационной пьесе Виктора Понизова стала, пожалуй, самой интригующей премьерой театрального сезона. Автор затрагивает самые важные, извечные, глубинные вопросы человеческой души, но при этом спектакль - не поучительная история, не навязывание каких-либо стереотипов. Это с юмором и сарказмом показанная изнанка нашего мира, нашего общества и нашей души. В ролях: Игорь Лифанов, Сергей Балашов и Алина Балахонова. (16+)

17 ноября, 19.00

ДК «Красное Сормово», бул. Юбилейный, 32; тел. 225-10-35

Билеты: 800 - 1800 рублей

ВЫСТАВКИ

«Кузница Победы»

Выставка исторических фотографий из архивов нижегородских предприятий открылась на Главпочтамте в преддверии празднования в 2020 году юбилейной 75-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне. На выставочных стендах представлены более 100 уникальных фотографий из фондов Государственного архива и музеев заводов «Красное Сормово», «ГАЗ», авиазавода «Сокол» и машиностроительного завода «Им. 70-летия Победы». Там можно увидеть моменты производства бронеавтомобилей и снарядов, уникальные фото отправки горьковчан на фронт с главной площади города, от стен Кремля, военные письма - почтовые треугольники, а также познакомиться с работой Почты в годы войны.

Проект реализуется совместно с социальным проектом «Открытка из прошлого. Нижегородская почтовая карточка». В рамках выставки всех желающих ждет приятный сюрприз. Каждую пятницу посетители Главпочтамта смогут получить в подарок уникальные тематические почтовые открытки, отражающие страницы истории нижегородского края и поставить памятный штемпель с символикой выставки. Открытки можно получить в Главпочтамте каждую пятницу с 14.00 до 15.00 на операционном окне № 19 и у администратора зала. (0+)

С 7 ноября

Главпочтамт, ул. Большая Покровская, 56; тел.

Вход свободный

«Ноша» Андрея Оленева

Зрителей ждет новая инсталляция нижегородского художника Андрея Оленева, созданная специально для выставочных пространств «Арсенала». Сам автор определяет жанр своего произведения как «философскую притчу с нерешенной задачей». Главным героем этой притчи оказывается сам зритель, которому предстоит не только встретиться с масштабным пространственным воплощением сюжетов из живописи Оленева, но и вступить с ним во взаимодействие. Традиционные для художника архаичные материалы и образы будут дополнены на выставке звуковыми и световыми технологиями. (0+)

С 24 октября

«Арсенал», Кремль, 6; тел. 422-45-54

Билеты: 200 рублей (100 рублей - льготный)