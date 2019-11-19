Лимитированная серия Organic Kitchen специально к Новому Году!

Золотые конфетти

Блестящая маска для лица

• С золотой маской для лица твоя кожа будет сиять и словно светиться изнутри. Драгоценное масло жожобавыравнивает тон и цвет лица, делает кожу эластичной и упругой. Японская мушмула насыщает витаминами и антиоксидантами. Ты готова блистать!

Фото: Organic Kitchen

Носочек над камином

Согревающий крем для ног

• Этот чудесный теплый крем согреет ножки холодным зимним вечером и погрузит в уютную домашнюю атмосферу. Анис обладает сладким согревающим ароматом, экстракт гвоздики придает коже эластичность, ацедра апельсина делает ее нежной.

Подарок от Санты

Праздничный гель для душа

• Новогоднее настроение, ожидание сюрпризов – самый лучший подарок от Санты! Зарядись радостью и свежестью морозного утра. Еловое масло насытит кожу витаминами, а лимонная мята взбодрит.