Объявил охоту на машины: 19-летний вандал рассказал, зачем рубил топором иномарки во дворах Дзержинска

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В октябре Дзержинск потрясли пугающие новости – в городе завёлся неизвестный «дровосек», который объявил «охоту» на машины одной из местных семей. От рук злоумышленника тогда пострадали две корейские иномарки, а главными уликами в деле стали топоры, найденные на месте происшествия. Так, посреди ночи 10 октября орудие нашли в капоте одного автомобиля, а утром 11 октября топор торчал из лобового стекла другой машины.

– Местная жительница написала заявление в полицию. Она сообщила, что пострадали два автомобиля, принадлежащие заявительнице и её отцу. Общий материальный ущерб составил более 120 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Тогда полиция начала проверку, а после и вовсе возбудила уголовное дело по статье: «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Вскоре были собраны все необходимые улики. Одним из важных доказательств преступления оказалась запись с видеокамер, по которой удалось определить и количество «нападающих», и даже точное время происшествия. И вот спустя месяц удалось не только установить личность злоумышленника, но и задержать его.

– Подозреваемым числится ранее не судимый 19-летний местный житель. Он объяснил свой поступок неприязненными отношениями его друзей с владелицей одного из автомобилей. Причём с самой пострадавшей он не был знаком лично, – уточнили в региональном МВД.

В настоящее время молодой человек находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Однако за подобный проступок парню грозит срок до 2 лет.

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