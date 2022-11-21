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Общество21 ноября 2022 7:15

Потепление и мокрый снег ожидается в Нижнем Новгороде на этой неделе

Плюсовых температур, конечно, ждать не стоит
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
Новая рабочая неделя будет немного теплее, чем прошлая.

Новая рабочая неделя будет немного теплее, чем прошлая.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Минувшие выходные в Нижнем Новгороде были достаточно морозные. Несмотря на то, что температура воздуха не падала ниже -5 градусов в дневные часы, ощущалась такая погода как все -10. Новая рабочая неделя будет немного теплее, хотя плюсовых температур, конечно, ждать не стоит.

Согласно сервису Яндекс.Погоды, в понедельник днем может пройти небольшой снег. Температура воздуха в обед достигнет -5 градусов, но ощущаться будет как все -9 градусов. Вечером и ночью столбики термометров покажут -4 градуса. Скорость ветра не превысит трёх метров в секунду.

Во вторник, 22 ноября, температура воздуха днём будет -3 градуса, а уже вечером и ночью-2 градуса. С утра пройдёт небольшой снег, который затем до самой ночи сменится на дождь со снегом. Влажность воздуха составит 91-94%, а атмосферное давление – 752-756 миллиметров ртутного столба.

Утром в среду будет -2 градуса и ожидается дождь со снегом. Днем станет подмораживать, также до самой ночи будет идти небольшой снег. Температура воздуха в этот день опустится до -4 градусов.

Четверг, 24 ноября, тоже будет снежным. Утром ожидается до -5 градусов, которые, будут ощущаться как -11 градусов. К обеду станет чуть потеплее, столбики термометров покажут -4 градуса. Преимущественно восточный ветер достигнет 4,7 метра в секунду.

В пятницу на улице будет -4…-3 градуса. В первой половине дня будет идти небольшой снег, который затем поутихнет. Влажность воздуха составит 90-93%, а атмосферное давление – 761-764 миллиметра ртутного столба.

В субботу в Нижнем Новгороде будет пасмурно, но без осадков. Утром будет -3 градуса, а остальную часть дня столбики термометров будут показывать всего -2 градуса. В этот день преимущественно восточный ветер будет дуть со скоростью не выше 3,6 метра в секунду.

В воскресенье прогнозируется пасмурная погода и температура воздуха от -3 до -4 градусов. Никаких осадков не ожидается.

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