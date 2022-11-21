Потепление и мокрый снег ожидается в Нижнем Новгороде на этой неделе

Новая рабочая неделя будет немного теплее, чем прошлая. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Минувшие выходные в Нижнем Новгороде были достаточно морозные. Несмотря на то, что температура воздуха не падала ниже -5 градусов в дневные часы, ощущалась такая погода как все -10. Новая рабочая неделя будет немного теплее, хотя плюсовых температур, конечно, ждать не стоит.

Согласно сервису Яндекс.Погоды, в понедельник днем может пройти небольшой снег. Температура воздуха в обед достигнет -5 градусов, но ощущаться будет как все -9 градусов. Вечером и ночью столбики термометров покажут -4 градуса. Скорость ветра не превысит трёх метров в секунду.

Во вторник, 22 ноября, температура воздуха днём будет -3 градуса, а уже вечером и ночью-2 градуса. С утра пройдёт небольшой снег, который затем до самой ночи сменится на дождь со снегом. Влажность воздуха составит 91-94%, а атмосферное давление – 752-756 миллиметров ртутного столба.

Утром в среду будет -2 градуса и ожидается дождь со снегом. Днем станет подмораживать, также до самой ночи будет идти небольшой снег. Температура воздуха в этот день опустится до -4 градусов.

Четверг, 24 ноября, тоже будет снежным. Утром ожидается до -5 градусов, которые, будут ощущаться как -11 градусов. К обеду станет чуть потеплее, столбики термометров покажут -4 градуса. Преимущественно восточный ветер достигнет 4,7 метра в секунду.

В пятницу на улице будет -4…-3 градуса. В первой половине дня будет идти небольшой снег, который затем поутихнет. Влажность воздуха составит 90-93%, а атмосферное давление – 761-764 миллиметра ртутного столба.

В субботу в Нижнем Новгороде будет пасмурно, но без осадков. Утром будет -3 градуса, а остальную часть дня столбики термометров будут показывать всего -2 градуса. В этот день преимущественно восточный ветер будет дуть со скоростью не выше 3,6 метра в секунду.

В воскресенье прогнозируется пасмурная погода и температура воздуха от -3 до -4 градусов. Никаких осадков не ожидается.

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