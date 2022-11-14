Синоптики рассказали, когда ляжет снег в Нижнем Новгороде

Всю неделю в Нижнем Новгороде будет холодно. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Ближайшая неделя обещает быть в Нижнем Новгороде по-настоящему морозной и даже на удивление снежной. Почти каждый день столбики термометров будут колебаться от -5 до -8 градусов, а за окном будет идти то дождь со снегом, то просто небольшой снег. Такими темпами в городе появится первый снежный покров.

– Средняя дата установления снежного покрова приходится в Нижнем Новгороде на 19 ноября, но до этого ещё целых пять дней и всё может измениться, – рассказала «Комсомолке» пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

Сейчас на улице не просто заморозки, а морозы, пусть и не такой силы, как все привыкли. Минусовые температуры в конце ноября будут преобладать, хотя потепления синоптики не исключают.

– Отрицательный фон будет преобладать, но и исключать возможность потепления нельзя, хоть и готовиться к +10 сейчас однозначно не стоит. С нынешним похолоданием нельзя даже гарантировать, что снег, который выпадет, останется до зимы, – пояснила Ольга Мокеева. –Для установления снежного покрова, снег должен лежать не в мокрой луже, а всё-таки на замерзшей земле.

И всё же, как только температура воздуха поползла вниз, стало понятно, что в эти дни в Нижнем Новгороде будет устанавливаться зимний режим. Например, за рабочую неделю в период с 14 по 20 ноября верхний слой почвы должен будет выхолодиться и промёрзнуть.

– Как показала практика, последние годы декабрь всё-таки всегда теплее, чем положено ему быть по своему статусу. Однако это зимний месяц и в любом случае это месяц с отрицательными температурами, – поделилась кратким прогнозом на декабрь Ольга Мокеева.

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