Похолодание до -8 и снег ожидается в Нижнем Новгороде на этой неделе

Настоящие заморозки придут ближе к выходным. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Начало новой рабочей недели встретило нижегородцев резким похолоданием и сильным ветром. На смену комфортной осенней погоде в Нижний Новгород придут настоящие заморозки и осадки в виде снега. Если в будни температура воздуха будет держаться на отметке -5 градусов, то на выходных опустится до -8 градусов.

Согласно сервису Яндекс.Погоды, в понедельник местами в городе ожидается дождь со снегом. Утром температура воздуха будет колебаться от -2 до -1 градуса, однако ближе к обеду столбики термометров смогут подняться до нуля, но затем снова пойдут на спад. Ночью вновь похолодает до -2 градусов. Скорость преимущественно северо-западного ветра достигнет 8,8 метра в секунду.

Во вторник, 15 ноября, температура воздуха снова будет снижаться: утром и днём будет -2 градуса, а уже к ночи опустится до -5 градусов. Весь день обещают дождь со снегом, который затихнет только в ночь. Влажность воздуха составит 77-85%, а атмосферное давление – 753-754 миллиметра ртутного столба.

Среда будет морозной и снежной. В течение дня прогнозируется холод до -6 градусов небольшой снег и восточный ветер со скоростью до 4,5 метров в секунду.

Четверг, 17 ноября, тоже будет холодным днём. Утром ожидается до -7 градусов, которые, будут ощущаться как -13. К обеду станет чуть потеплее, столбики термометров покажут -4 градуса. Однако ближе к ночи снова будет в районе -7 градусов. Весь день ожидается небольшой снег.

В пятницу на улице будет -6…-7 градусов, небольшой снег. Влажность воздуха составит 82-84%, а атмосферное давление – 748-750 миллиметров ртутного столба.

В субботу с самого утра в Нижнем Новгороде похолодает до -6 градусов, ближе к обеду ожидается потепление на пару градусов, но к ночи температура снизится до -8 градусов. В этот день нижегородцев вновь ожидает небольшой снег и северо-восточный ветер со скоростью 5,9 метра в секунду.

В воскресенье утренняя температура воздуха составит -8 градусов. Дополнит картину небольшой снег, который затихнет ближе к вечеру.

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