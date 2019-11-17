«А где лиса Алиса?»: Филипп Киркоров сделал селфи на фоне нижегородского аэропорта

Король российской эстрады вернулся в Нижний Новгород со своим шоу «Я+R», а заодно сделал селфи на фоне «главной» достопримечательности - международного аэропорта «Стригино».

fkirkorov Филипп Киркоров заселфился на фоне нижегородского аэропорта

- Нижний Новгород! Мы на месте…See you soon («Скоро увидимся». - Прим. ред.), - подписал снимок Филипп Киркоров.

Подписчики, в том числе знаменитые, отметили, что на «нижегородском» селфи артист похож на кота Базилио из сказки про Буратино.

- А где лиса Алиса? - поинтересовался Николай Басков.

- Классный какой, - присоединилась Ольга Бузова.

fkirkorov Перед вылетом в Нижний король российской эстрады сделал фото в аэропорту Шереметьево

Остальные же комментаторы также подметили сходство с мультипликационным персонажем. «Какой котик», «Мистер “мяу”», «Прямо образ кота Базилио!», «Шляпа и шарф очень стильные и к лицу», - написали фолловеры.

На следующий день певец отправился на экскурсию по башням Нижегородского кремля. Короткие видео оттуда Киркоров выложил 17 ноября. На них артист демонстрировал подписчикам новый образ (с элементами "кота Базилио").

Ранее «Комсомолка» писала, что исполнитель хитов «Цвет настроения синий» и «Немного жаль» отменил свое выступление в Дзержинске. А чтобы купленные билеты не пропали, зрителям предложили съездить на его концерт в Павлово. Позже стало известно об отмене шоу в Арзамасе. Но Саров и Выкса по-прежнему в гастрольном графике артиста.