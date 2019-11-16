2019-11-16T16:49:34+03:00
Происшествия

Авария под Нижним Новгородом: «Скорая помощь» с беременной нижегородкой улетела в кювет после столкновения с ГАЗелью

Этот участок трассы водители окрестили «Долиной смерти» [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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«Скорая помощь» с беременной нижегородкой улетела в кювет после столкновения с ГАЗелью. ФОТО: "ЧП.ДТП. Нижний Новгород"«Скорая помощь» с беременной нижегородкой улетела в кювет после столкновения с ГАЗелью. ФОТО: "ЧП.ДТП. Нижний Новгород"
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Серьезная авария произошла 15 ноября в Лысковском районе – там водитель «ГАЗели» протаранил машину скорой помощи, после чего та улетела в кювет. По словам очевидцев, в момент происшествия машина «скорой помощи» перевозила беременную нижегородку. Информация об этом появилась в социальных сетях.

- Водитель "Газели" снес СМП. Что та аж перевернулась, - сообщил очевидец в группе «ЧП. ДТП. Нижний Новгород». – «Долина смерти» с Воротынца на Лысково.

К счастью, после аварии все остались живы. ФОТО: "ЧП. ДТП. Нижний Новгород".

К счастью, после аварии все остались живы. ФОТО: "ЧП. ДТП. Нижний Новгород".

Между тем, в правоохранительные органы информация об этом происшествии пока не поступала. Зато нижегородцы активно обсуждают эту аварию в социальных сетях.

- Что-то мне подсказывает, что скорая выезжала с второстепенной дороги, судя по повреждениям, - отметил Андрей Александрович.

Этот перекресток водители окрестили "Долиной смерти". ФОТО: "ЧП. ДТП. Нижний Новгород".

Этот перекресток водители окрестили "Долиной смерти". ФОТО: "ЧП. ДТП. Нижний Новгород".

- На этом перекрестке часто бьются машины, - напомнил Алексей Разумовский.

К счастью, по словам очевидцев, в результате аварии никто не погиб. Более подробной информации о состоянии здоровья участников аварии пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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