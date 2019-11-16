2019-11-16T12:54:54+03:00
Происшествия

«К чему катится этот мир?»: Соседи обвиняют ветеринара в зверском расстреле собак

Скандальная история произошла в Семеновском районе [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Соседи обвиняют ветеринара в зверском расстреле собак. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".Соседи обвиняют ветеринара в зверском расстреле собак. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".
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Жители деревни Осинки в Семеновском районе обвиняют своего соседа в жестоком расстреле собак из ружья. Масла в огонь подливает тот факт, что работает сосед не кем-нибудь, а…ветеринаром.

- Люди, к чему катится этот мир? На станции Осинки (Семеновсий район) ветеринарный врач белым днем расстрелял собак из ружья, - возмутился анонимный пользователь в группе «Нижний Новгород. Без цензуры» - А все потому, что они помешали своим «приходом» к его загулявшей собаке. Будка у собаки построена прямо на улице. Когда хозяйка одной из расстрелянных собак пришла за объяснениями, также получила в свой адрес от его семьи угрозу расправы.

Так несчастный Шарик поплатился за дружбу с собакой ветеринара. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".

Так несчастный Шарик поплатился за дружбу с собакой ветеринара. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".

Этот крик души сразу вызвал волну возмущения у нижегородцев. Такая жестокость да еще со стороны ветеринара у большинства горожан вызвала настоящий шок. Поразил нижегородцев и тот факт, что будка его собственной собаки находилась за забором дома. Дескать, на его собственных угодьях места для четвероногого охранника не нашлось.

- Ветеринар расстрелял собак, - удивилась Анна Кривдина. - Когнитивный диссонанс.

- Лишить лицензии на работу такого изверга и по статье еще в суд, - предложила Екатерина Хорошавина.

- Солью обратно ему зарядить, чтобы бегал по деревне, - предложила свой вариант возмездия Ирина Ершкова. - Как человек к животным относятся, так и к людям!

ИСТОЧНИК KP.RU

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