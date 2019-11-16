Владимир Панов: «Рекультивацию Шуваловской свалки начнут в 2020 году»

Совсем скоро нижегородцы смогут вздохнуть свободнее – рекультивация знаменитой Шуваловской свалки начнется уже в 2020 году. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов.

- Получено положительное заключение государственной экологической экспертизы по проекту рекультивации Шуваловской свалки, - рассказал мэр Нижнего Новгорода. - Работы планируется начать в следующем году.

По словам главы города, 75% отходов будут утилизированы. В первую очередь, речь идет о древесных отходах от сноса и разборки зданий, отходах от строительных и ремонтных работ, ломе асфальтовых покрытий. Оставшиеся 25% отходов будут перенесены на специальный полигон, что позволит полностью освободить территорию от опасных отходов. Уже известно, что работы будут проводиться в два этапа.

- Технический этап рекультивации займет 20 месяцев, - рассказал Владимир Панов. – А биологический этап, в ходе которого будет проведена отсыпка слоя растительного грунта и засев травянистыми растениями, займет до 4 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что положительное заключение государственной экспертизы уже утверждено Росприроднадзором.

- Данный объект находится на особом контроле Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, - напомнили в ведомстве. – Под столь же пристальным вниманием находился и проект рекультивации. Проектировщики учли ряд замечаний и внесли необходимые корректировки еще в процессе работы.