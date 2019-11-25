ЛУКОЙЛ провел экскурсию для участников XV Европейского молодежного парламента по водным ресурсам

С 17 по 24 ноября 2019 года на территории Нижегородского региона проходил 15-й Европейский молодежный парламент. 20 ноября группа студентов – участников 15-го Европейского молодежного парламента по водным ресурсам посетила Кстовский муниципальный район. В рамках парламентских мероприятий молодые люди посетили с экскурсией очистные сооружения ООО «ЭКОИН-НОРСИ» (сервисная структура ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»), модернизированные по последнему слову технологий, а также Кстовский нефтяной техникум и Гимназию №4 города Кстово.

На экскурсии на «ЭКОИН-НОРСИ» гости посетили несколько блоков цеха очистных сооружений, а специалисты подробно рассказали им о механической, биологической очистке и ультрафиолетовом обеззараживании сточных вод, которые производятся перед их сбросом в Волгу.

В ходе мероприятий в образовательных учреждениях студенты приняли участие в дебатах, круглых столах и обменялись опытом. Организатором визита участников Парламента в учреждения Кстовского муниципального района выступило ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»)

Цель Европейского молодежного водного парламента – содействие участию молодежи в процессе решения вопросов, касающихся управления водными ресурсами. В нем принимают участие молодые люди от 18 до 27 лет из Армении, Австрии, Албании, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Греции, Италии, Мальты, Молдовы, России, Словакии, Словении, Франции, Хорватии, Швейцарии, а также представители Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Мероприятие проходило при поддержке администрации Нижнего Новгорода, Законодательного собрания Нижегородской области, фонда ERASMUS, Компании «ЛУКОЙЛ» и Нижегородского водоканала.

По итогам всех мероприятий участники смогут внести свой вклад в методы управления водными ресурсами и разработать соответствующие проекты.