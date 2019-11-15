2019-11-15T17:37:26+03:00
Спорт

Арбитра Михаила Вилкова отстранили от судейства на матчах РПЛ

Причиной стали ошибки в двух последних турах РПЛ
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Арбитра Михаила Вилкова отстранили от судейства на матчах РПЛ.Арбитра Михаила Вилкова отстранили от судейства на матчах РПЛ.Фото: СОЦСЕТИ
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Плохая новость для всех нижегородских поклонников футбола – арбитра Михаила Вилкова отстранили от судейства на матчах Российской премьер-лиги.

- Вилкова отстранили, он не будет судить следующие туры, - сообщает Sports.ru со ссылкой на главу Российского футбольного союза Александра Дюкова.

По словам главы футбольного союза, причиной отстранения стали несколько ошибок, допущенные в последних двух турах РПЛ.

Напомним, футбольный судья Михаил Вилков имеет региональную категорию и представляет Нижний Новгород и федерацию Поволжья.

К слову, претензии из-за ошибок во время матча к судье Вилкову возникают не первый раз. В частности, в начале сезона 2017/2018 года он не получил судейскую категорию Pro именно из-за большого количества ошибок.

СПРАВКА

Судья Михаил Вилков судил матчи молодежного первенства России, Второго и Первого дивизионов и Кубка страны с 2008 года. В качестве резервного судьи дебютировал в Премьер-лиги в матче 11 тура между командами «Амкар» и «Сатурн». Впервые в качестве главного судьи на матчах Премьер-лиги Михаил Вилков был представлен в мае 2010 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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