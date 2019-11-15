Арзамасские пауэрлифтеры завоевали награды на чемпионате Нижегородской области

Воспитанники спортклуба «Знамя» Арзамасского приборостроительного завода завоевали три призовых места на чемпионате Нижегородской области по пауэрлифтингу и классическому пауэрлифтингу. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Турнир прошел в Городце и собрал более 250 пауэрлифтеров из городов региона.

Так, Полина Савина показала сразу два достойных результата, заработав серебряные медали в весовой категории до 63 кг и в абсолютном зачете. А Илья Блошкин занял третье место в весовой категории до 93 кг и выполнил норматив КМС.

Тренирует Илью и Полину Сергей Шипов.