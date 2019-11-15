2019-11-15T17:34:42+03:00
Общество

Чудо-урны и «зимний» газон: Как преобразился сквер имени Жукова после благоустройства

«Комсомолка» оценила проделанную чиновниками работу
Анастасия НАЗАРОВА
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Открытие обновленного сквера состоялось в День народного единства.Открытие обновленного сквера состоялось в День народного единства.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Накануне зимы небольшой сквер на Ошарке в Нижнем Новгороде привели в божеский вид. Его открыли в торжественной обстановке в День народного единства 4 ноября. Спустя две недели корреспондент «Комсомольской правды» решил оценить работу, проделанную в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Ура! Теперь понятно, в честь какого именно Жукова назван скверик напротив областного военкомата. После благоустройства просто невозможно не заметить памятник советскому полководцу Георгию Жукову. Территория вокруг монумента приведена в порядок и украшена живыми цветами. Причем теперь  прохожие реально останавливаются, всматриваются в медное лицо маршала и фотографируют на память.

. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Вся центральная часть сквера выложена симпатичной шершавой брусчаткой. Есть надежда, что зимой там никто не переломает себе конечности.

. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Хотелось ли вам когда-нибудь обнять урну? Мне - да!  Страстное желание прижаться к бытовой малой архитектурной форме (да, по-научному уличная мусорка звучит именно так) возникло у меня сегодня в сквере на Ошарке. Урны там модные, облицованные мелкими камушками, которые непременно хочется потрогать. Что я и сделала, в общем. Надеюсь, после такой рекламы урны не «переедут» на чью-нибудь дачу.

. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Рядом с такими красавицами-урнами стоят неказистые скамейки на бетонном основании. Дешево и очень сердито.

. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Может показаться, что на лавочке - толстый слой пыли (кто захочет садиться на несимпатичную скамейку?), но нет. Просто в Нижний Новгород наконец-то пришла зима.

. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Зная страсть нижегородцев протаптывать себе путь, городские власти буквально обложили сквер широкими дорожками. В общем, ни один газон не пострадает.

. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Фонари в сквере Жукова напоминают перевернутые кофейные чашечки. Или нам с фотографом хотелось поскорее согреться после получасового пребывания на морозе?

. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

В зеленой части сквера рабочие уложили рулонный газон, который даже под тонким слоем инея смотрится жизнеутверждающе.

. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

И правда комфортная среда. На одной из дорожек, находящейся под уклоном, появилось пупырчатое покрытие. Теперь ни у одной коляски нет шансов скатиться с тропинки против своей воли.

. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Обновленный сквер располагает к тому, чтобы сделать парочку красивых фотографий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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