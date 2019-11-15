День экономиста отметили на АПЗ

День экономиста отметили на Арзамасском приборостроительном заводе. Планово-экономическая служба существует на предприятии со дня его основания, сообщает пресс-служба АПЗ.

Коллектив ПЭО на заводе в основном женский , но есть и трое мужчин. А возглавляет отдел Татьяна Мазаева.

– Деятельность нашего коллектива многогранна и интересна, – рассказывает Татьяна Мазаева. – Работа выполняется по разным направлениям: экономическое планирование в цехах, составление и ведение бюджета предприятия, контроль закупок и цен, контроль и анализ отклонений фактических затрат относительно плановых, обеспечение контроллинга НИОКР. Территориально рабочие места сотрудников отдела находятся и в производственных цехах, и в заводоуправлении. Коллектив наш сплоченный, объединенный общими целями. Это в первую очередь определяется личными качествами каждого из сотрудников. У нас все – профессионалы, практически все имеют высшее образование, у многих внушительный опыт работы на предприятии. Все сотрудники коммуникабельные и доброжелательные – это создает взаимопонимание в коллективе.

Кстати, в службе трудятся и совсем молодые сотрудники, перенимая опыт у старших. При этом многие пришли в профессию по стопам своих родных.