2019-11-15T16:05:28+03:00
Общество

Министр здравоохранения Нижегородской области Александр Смирнов побывал с рабочим визитом в Арзамасе

Он посетил медицинские учреждения города, а также оценил начало строительства нового тубдиспансера
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Министр здравоохранения Нижегородской области Александр Смирнов побывал с рабочим визитом в АрзамасеМинистр здравоохранения Нижегородской области Александр Смирнов побывал с рабочим визитом в АрзамасеФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Министр здравоохранения Нижегородской области Александр Смирнов посетил с рабочим визитом город Арзамас. Он побывал в Центральной городской больнице, поликлиниках №№ 4 и 3, городской больнице скорой медицинской помощи имени Владимирского и Арзамасскую районную больницу, а также проконтролировал процесс реализации проекта «Бережливое производство» и осмотрел площадку для строительства нового противотуберкулезного диспансера в районе села Кирилловка.

Под председательством Александра Смирнова и депутата Законодательного собрания Нижегородской области Олега Лавричева состоялось совещание по вопросам дальнейшего развития региональной системы здравоохранения, в котором также приняли участие мэр Арзамаса Александр Щелоков, сотрудники администрации Арзамаса и руководители медицинских организаций юга Нижегородской области.

– Уже несколько лет муниципалитет не несет ответственности за сферу здравоохранения, но, тем не менее, нам важно было обозначить новому профильному министру существующие пробелы в этой области, – говорит мэр Арзамаса Александр Щелоков. – Показать состояние поликлиник, озвучить уровень зарплат в учреждениях здравоохранения.

Александр Смирнов также принял участие в церемонии открытия маммологического центра «Благодарение» на базе Арзамасской городской больницы №1. Работа нового центра направлена на обследование женщин старше 40 лет: рентгенологическую маммографию, УЗИ молочных желез и консультации врачей-специалистов.

В мире ежегодно выявляется 1,4 миллиона случаев рака молочной железы, и эта болезнь стала наиболее частой причиной смертности женщин в сравнении с другими формами злокачественных новообразований. Чтобы предупредить болезнь, необходимо регулярное профилактическое обследование с целью раннего выявления заболевания.

По словам Олега Лавричева, актуальность этой проблемы обсуждалась еще на встрече губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с жителями Арзамаса и Арзамасского района летом 2018 года. Проект был поддержан руководством АПЗ и является частью социальной программы, направленной на улучшение здоровья женщин.

Уникальность маммографического скрининга заключается в наличии программно-аппаратного комплекса, позволяющего проводить обработку, прием-передачу медицинских изображений, архивирование данных. На основе полученных данных можно осуществлять удаленные телемедицинские консультации с ведущими экспертами Нижегородского областного клинического онкологического диспансера, а также Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина.

В заключение Александр Смирнов посетил музей истории АПЗ, оставив запись в Книге почетных гостей: «Желаю руководству и коллективу предприятия дальнейших успехов в производстве и социально ориентированных мероприятиях».

– У отрасли здравоохранения есть ресурсы для развития. Действует нацпроект «Здравоохранение», по которому в этом году мы получили почти два миллиарда рублей. Чтобы эффективно использовать эти деньги, надо провести большую работу, проанализировать, что у нас есть. В Арзамасе нас расстроила поликлиника №4: падающая штукатурка на входе, плесень на стенах. Не такие большие деньги нужны, чтобы это отремонтировать. Надеюсь, главврач исправится, приведет входную группу в должный вид. Мы осмотрели площадку под будущий противотуберкулезный диспансер, который построят вне жилой застройки, что радует. Обсудили насущные проблемы, в том числе организацию первичного звена онкологической помощи, систему оплаты труда медработников. Зарплата врачей должна составлять 200% от средней по экономике, - подчеркнул Александр Смирнов.

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