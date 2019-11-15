Серийный насильник сбежал из колонии-поселения в Нижнем Новгороде

Опасного преступника, сбежавшего из колонии-поселения, ищут в Нижнем Новгороде. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе ГУФСИН по региону.

Согласно информации, 47-летний Раушан Салахов самовольно покинул участок колонии-поселения при колонии №5. Он был осужден за сексуальное насилие, кражи и разбой и изначально приговорен к колонии строгого режима, однако потом по решению суда его перевели в колонию-поселение.

- Колония-поселение – это не содержание в помещении за решеткой. Там осужденные живут в общежитиях, ходят на работу в город, а в отведенное время могут и передвигаться вне колонии. Но на это им нужно получать разрешение администрации колонии, а вот Салахов не уведомил администрацию о своем отсутствии, - уточнили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время сотрудники региональных ГУ ФСИН и МВД устанавливают местонахождение Раушана Салахова.

Приметы мужчины: рост 178 см, среднее телосложение, светло-русые короткие волосы, имеется лобное облысение справа и слева, глаза светлые (зеленые), брови прямые, лицо овальное, ушные раковины оттопыренные.

Был одет: шапка вязаная черная, куртка темная, брюки темные, ботинки темные на молнии 42 размера.