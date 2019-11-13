«Профстажировки 2.0»: Горьковский автозавод открывает новые перспективы для нижегородских студентов

Горьковский автозаводстановится для молодых специалистов одним из самых перспективных работодателей в Нижегородской области. Здесь уже успешно реализуется система поддержки для студентов вузов, которым предоставляется возможность получить опыт в реальных бизнес-проектах, совмещая работу с учебой, что дает старт для карьеры в крупной промышленной компании. Одной из составляющих программы является участие предприятий «Группы ГАЗ» в федеральном проекте «Профстажировки 2.0».

8 ноября «Группа ГАЗ»,крупнейший российский производитель коммерческих автомобилей, и АНО «Россия – страна возможностей» подписали соглашение о сотрудничестве по этому проекту.

Одной из составляющих программы является участие предприятий «Группы ГАЗ» в федеральном проекте «Профстажировки 2.0». Фото предоставлено "Группой ГАЗ"

- Для таких крупных инновационных компаний как «Группа ГАЗ» очень важно искать молодые таланты из разных уголков нашей страны, – уверен руководитель проекта «Профстажировки 2.0», член Общественной палаты России Илья Семин. – Благодаря этому проекту у студентов появляется возможность прикоснуться к таким глобальным проектам как беспилотники и электромобили. Они могут создавать свои дипломы на конкретных кейсах, которые затем будут воплощены на базе крупнейших предприятий страны.

Для конкурса студенческих работ «Группа ГАЗ» подготовила 39 кейсов для курсовых дипломных работ. Они охватывают весь спектр деятельности автомобильной компании – от проектирования новой техники до производства и реализации продукции. В каждом кейсе описана конкретная задача, пути решения которой и должен предложить студент. Авторы лучших работ смогут пройти стажировку на предприятии.

Авторы лучших работ смогут пройти стажировку на предприятии.Фото предоставлено "Группой ГАЗ"

- Конечно, для меня «Группа ГАЗ» - это очень перспективная и интересная компания, объединяющая предприятия в самых разных регионах страны, - поделился студент четвертого курса ВШЭ Владислав Балахнин. – Мне бы хотелось написать качественный диплом не «в стол», а для решения реальных задач. Для меня этот конкурс – возможность засветиться и стать стажером, а впоследствии и работником предприятия.

Впрочем, этот проект открывает огромные перспективы не только перед студентами, но и перед самой «Группой ГАЗ».

- Наше предприятие работает с такими передовыми технологиями как беспилотные автомобили, автомобили с системами помощи водителю и телематикой, электромобили, - напомнил исполнительный директор «Группы ГАЗ» Гюнтер Хайден. – Для реализации новых идей и проектов нам нужны талантливые молодые люди. Уже сейчас в Москве работают на реальных маршрутах100 наших электробусов, которые были созданы при участии студентов НГТУ им. Баумана.

Горьковский автозаводстановится для молодых специалистов одним из самых перспективных работодателей в Нижегородской области. Фото предоставлено "Группой ГАЗ"

К слову, это не первый проект профессиональных стажировок, который реализуется на базе «Группы ГАЗ».

- У нас очень хорошо развита система поддержки молодых специалистов, - рассказывает директор по стратегическому развитию персонала и корпоративной культуре «Группы ГАЗ» Елена Марштупа. – К примеру, в прошлом году на нашем ключевом предприятии стартовала программа профстажировок «Нажми на ГАЗ в своей карьере». Сейчас она охватила другие наши предприятия, в том числе в Ульяновске, Ярославле и Московской области. За год у нас прошли стажировку больше 50 студентов, половина из них уже стали сотрудниками «Группы ГАЗ». Все они работают по гибкому графику и могут совмещать учебу и работу.

КОМПЕТЕНТНО

Алексей Алехин, руководитель регионального исполкома ОНФ:

- Проект «Профстажировки 2.0» - это совместный проект Общероссийского народного фронта и программы «Россия – страна возможностей». Нижегородская область активно подключилась к реализации этого проекта. Его участниками уже стали четыре вуза и два средних специальных учебных заведения. Знаю, что огромная часть студентов выбрали именно кейсы «Группы ГАЗ», поэтому у проекта в регионе большое будущее.