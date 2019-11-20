Tele2 открыла в Нижнем Новгороде салон связи нового поколения

В ТРЦ «Фантастика» открылся салон связи Tele2 нового формата. Обновленная концепция фирменной розницы построена на внедрении digital-подхода в трех направлениях: сервис, коммуникации с клиентами и ассортимент.

Первое, что бросается в глаза – в салоне нет традиционной кассовой зоны. Есть легкая стойка в зоне ресепшен. Используя планшет, консультант может обслужить клиента в любой точке зала и даже принять оплату товара. Такое решение позволяет оператору установить открытое взаимодействие с посетителями. Никаких ограничений и барьеров.

Еще одной «изюминкой» цифрового салона Tele2 стала виртуальная витрина «Все в один клик». Все предельно просто: клиенты могут сами проверить карту зоны покрытия сети в Нижегородской области, выбрать номер, оставить заявку на переход по MNP и даже сменить тариф. «Комсомолка» смогла протестировать новую зону: она действительно удобна и уникальна.

Навигация по ассортименту тоже стала удобнее. При помощи интерактивной витрины посетители могут почитать характеристики представленных смартфонов, объективные отзывы от реальных пользователей, а также рейтинг популярных моделей в интернете. При этом в отличие от традиционных отраслевых практик, Tele2 не просто предлагает ознакомиться с актуальными моделями смартфонов, но и помогает подобрать устройства в разных категориях с учетом их комплементарности. То есть пользователи могут протестировать и подобрать смартфон, а затем дополнить его подходящими наушниками, часами и другими гаджетами.

Фото: Tele2

КОМПЕТЕНТНО

Коммерческий директор макрорегиона «Волга» Tele2 Алексей Сидоров:

- Стратегия «других правил» Tele2 - это не только смелые рекламные кампании, создание и запуск уникальных услуг для абонентов. Следуя трендам всеобщей цифровизации, «другие правила» нашли отражение и в развитии нашей фирменной розницы. Это совершенно новый формат салонов связи, инновационный и более технологичный. Здесь умные технологии общаются с пользователями и помогают им сориентироваться в цифровом мире.