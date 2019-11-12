А будут ли пенсия и медпомощь: топ-3 самых часто задаваемых вопросов о самозанятости в Татарстане

Десятки тысяч человек, зарегистрировавшиеся в качестве самозанятых, теперь спокойно зарабатывают деньги, не боясь налоговых служб. Татарстан стал одним из первых регионов России, в которых с 1 января 2019 года начал действовать специальный налог для самозанятых. Теперь можно официально оформить свою деятельность и платить при этом государству не более 6%.

О том, почему регистрация в качестве самозанятого нужна и важна жителям Татартана, а также об отличиях этого налога от ИП «Комсомолка уже рассказывала». Однако вопросов у начинающих бизнесменов еще много. Каждого волнует медицинская страховка, пенсия и трудоустройство. Именно в этом мы сегодня и разберемся.

Итак, можно ли работать официально и быть самозанятым?

Да, конечно. Вы имеете право работать по трудовому договору в компаниях и оказывать при этом юридические консультации. Налоговая не будет взимать налог с дохода на основном месте работы, если с вами при трудоустройстве заключался обычный договор. Если начальство нанимает на работу самозанятого, то с ней тоже не будут собирать страховые и пенсионные взносы.

Кроме того, в Федеральном законе от 24.07.2007 No 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в России скои Федерации» планируется отнести самозанятых к субъектам малого и среднего предпринимательства и ввести понятие самозанятых граждан как физических лиц, осуществляющих основанную исключительно на личном участии предпринимательскую деятельность, в том числе во время, свободное от исполнения обязанностей по трудовому договору.

А будут ли пенсия и медпомощь?

Самозанятые не платят страховые взносы, поэтому не могут копить баллы за стаж и получать страховую часть пенсии. НО каждый россиянин может получать социальную пенсию в размере 5180 рублей, она не зависит от стажа. Кроме того, самозанятым доступны льготы и доплаты к пенсии из регионального бюджета. Если вы считаете, что социальная пенсия – капля в море, значит, нужно зарегистрироваться в Пенсионном фонде и платить взносы как индивидуальный предприниматель.

Что касается медицинской страховки, здесь все гораздо проще. 40% от всех собранных налогов от самозанятых пойдут в фонд медстрахования. А значит, вы сможете получить экстренную помощь врачей, лечь на операцию и пройти диспансеризацию.

Как зарегистрироваться?

Есть несколько способов. Первый –через приложение «Мой налог» или госуслуги. Для этого достаточно указать номер мобильного телефона, выбрать регион, добавить фото паспорта, сделать серфи и подтвердить свои данные. Второй – через налоговый орган. Это делается путем отправки заполненного уведомления установленной формы, куда нужно вписать ИНН, паспортные данные, адрес, реквизиты региона и поставить свою подпись. Также можно зарегистрироваться на сайте ФНС или в отделении банка. Подробную информацию можно найти на сайте Центра поддержки самозанятых.

Самозанятые платят 4% от дохода, если клиент обычный гражданин, и 6% - если юридическое лицо или ИПФото: Екатерина СЕМЕНОВА

ВАЖНО!

6 причин зарегистрироваться в качестве самозанятого:

- Легкая регистрация (о чем мы уже говорили)

- Простая отчетность и удобство работы с приложением

- Доступность кредитов. Этот пункт, кстати, актуален всегда. Зачастую начинающие бизнесмены, не зарегистрированные официально, сталкиваются с отказами от банков, если хотят взять кредит, так как не могут подтвердить свои доходы. А зарегистрировавшись, можно предоставить выписку налоговых платежей и получить кредит на выгодных условиях.

- 10 000 рублей в подарок. После регистрации в качестве самозанятого вы получите налоговый вычет в размере 10 тысяч. Работает это так: во время первого заказа, когда клиент оплачивает ваши услуги, налог будет не 4%, а 3. Один процент вам как бы «прощается». А если деньги поступили от юридического лица или ИП, то скидка в 2%. И это все длится, пока сумма процентных «подарков» не достигнет 10 тысяч рублей.

- Крупные клиенты. Согласитесь, работать с официально зарегистрированным лицом гораздо спокойнее и увереннее – он точно не «кинет» вас или не закроется после визита налоговой службы. Да и договоры оформлять удобнее. Следовательно, как самозанятый вы сможете подписывать бумаги с юридическими лицами, которые, как правило, делают заказы намного крупнее. Кстати, найти таких клиентов можно на Биржевой площадке по ссылке.

- Отчисления меньше, чем у ИП. Здесь все очевидно. Самозанятые платят 4% от дохода, если клиент обычный гражданин, и 6% - если юридическое лицо или ИП.