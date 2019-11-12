«Нападавший явно хотел его убить»: Родственники нижегородца, убитого таксистами, раскрыли подробности страшного преступления

Одной из самых обсуждаемых тем в Нижегородской области вот уже несколько дней остается зверская расправа над пассажиром, учиненная тремя таксистами.

Напомним, жуткая история произошла в Нижнем Новгороде вечером 7 ноября. После того, как 37-летний пассажир отказался оплачивать поездку, таксист вызвал на подмогу троих коллег. Все вместе они принялись избивать мужчину. Не выдержав такой атаки, потерпевший упал на землю и ударился головой об асфальт. Вскоре мужчина скончался.

- Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. - В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и причастных к его совершению лиц. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Тем временем в социальных сетях появилась своя версия произошедших событий. Некий Дмитрий Владимирович представился родственником убитого пассажира и раскрыл подробности страшного преступления.

- Днем 7 ноября наш родственник Сергей был в гостях, - рассказал Дмитрий в группе «Автозавод. Нижний Новгород». – Ему вызвали такси, но в приложении друг ввел ошибочный адрес. Сергей об этом знал, но посчитал, что в пути назовет правильный адрес. Однако сев в такси он заснул, поэтому не видел, куда его везут. Когда они приехали, он увидел, что его привезли не туда. Поэтому отказался выходить из такси и потребовал отвезти его по нужному адресу.

По словам Дмитрия, вслед за этим между таксистом и пассажиром завязалась перепалка. Вскоре водитель стал требовать оплатить не только поездку, но и химчистку.

- Он настаивал на оплате химчистки за якобы испачканные обувью сидения. И это несмотря на то, что обувь перед выходом из дома была вымыта, - рассказывает Дмитрий. – Сергей был предпринимателем и постоянно пользовался услугами такси. При себе у него были три тысячи рублей. Однако он отказался платить, требуя сначала отвезти его до дома.

Во время перепалки таксист вызвал себе на помощь троих коллег, благодаря чему конфликт разгорелся с новой силой.

- После недолгих выяснений, один из них ударил Сергея ногой, пока тот еще находился в автомобиле, - рассказывает Дмитрий. - После этого Сергей вышел из машины и тут же получил с разбега удар в затылок. Сергей отшатнулся, снял одежду и, подойдя к обидчику, попытался нанести ответный удар. В этот момент на него набросились двое, один из которых применил борцовский обхват, пытаясь уронить Сергея. Второй ему помогал. Вскоре Сергей упал и ударился головой о стоящий рядом автомобиль. После падения он уже не оказывал сопротивления и вообще не подавал признаков жизни. Несмотря на это, нападавший набросился и нанес ему серию резких ударов в голову. В этот момент нападавший явно хотел его убить. Он прекратил наносить удары только тогда, когда его одернул один из таксистов.

По словам родственника убитого, никто из таксистов не попытался оказать ему помощь или хотя бы проверить его состояние.

- В этот же вечер нападавшего задерживают правоохранительные органы и предъявляют ему обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности», - продолжает Дмитрий. – Но на следующий день его неожиданно отпускают из-под стражи, ссылаясь на неустановленную причину смерти погибшего. Тогда же выдвигается версия, что причиной смерти могут быть проблемы с сердцем. Так вот мы как родственники утверждаем, что у него не было никаких проблем с сердцем. Мы хотим объективного расследования и выявления вины всех участников тех событий.

Справедливости ради стоит отметить, что сам аккаунт Дмитрия вызывает некоторые сомнения. Страница была создана исключительно для размещения этого послания, а вскоре была удалена. Странно и то, как родственники могли узнать все подробности страшного преступления, не присутствуя на месте событий.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжает следить за развитием событий.