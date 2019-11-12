2019-11-12T15:52:38+03:00
Дом. Семья

«Сбежал от новых хозяев»: За пропавшую таксу нижегородка объявила вознаграждение 30 тысяч рублей

Собаку в последний раз видели в Автозаводском районе
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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«Сбежал от новых хозяев»: За пропавшую таксу нижегородка объявила вознаграждение 30 тысяч рублей«Сбежал от новых хозяев»: За пропавшую таксу нижегородка объявила вознаграждение 30 тысяч рублейФото: СОЦСЕТИ
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Нижегородка объявила крупное вознаграждение за помощь в поисках сбежавшей таксы. Пост об этом девушка разместила в социальной сети «ВКонтакте».

- Умоляю! Максимальный репост! Убежал такс, рыжий мальчик. Прыгунова, 27, район детской поликлиники №3. Сорвался у новых владельцев с ошейника. Если живете недалеко, помогите в поисках. Вознаграждение 30 000 рублей! – написала у себя на странице Анна Горшенина.

Сообщение вызвало у нижегородцев неоднозначную реакцию. Во-первых, подписчиков смутил размер вознаграждения – не ошибка ли, почему так много? А во-вторых, многих разозлила формулировка про «новых владельцев».

- Нечего существо, которое считает тебя своей семьей, предавать и отдавать «новым владельцам»! Из-за вашей тупости страдает невинное животное, - высказался Альберт Безумный.

- Сумма указана правильно. Эта собака – подросток моего разведения. Новых владельцев нет в социальных сетях, поэтому поисками занимаюсь я, - прояснила ситуацию Анна Горшенина.

Кстати, по словам Анны, сегодня малыша видели в районе Южного шоссе, а потом он побежал к дому на улице Янки Купалы.

- Очень нужна помощь. Ребенок напуган и к чужим не подходит, - добавила Анна Горшенина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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