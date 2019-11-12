2019-11-12T15:22:53+03:00
Происшествия

«Он с детства забивал домашнюю скотину»: Стали известны подробности убийства нижегородца, расчлененного на берегу Волги

Одно из самых кровавых дел в Нижегородской области было передано в суд [фото, видео]
Василий КРОТОВ
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Стали известны подробности убийства нижегородца, расчлененного на берегу Волги.Стали известны подробности убийства нижегородца, расчлененного на берегу Волги.Фото: СУ СКР по Нижегородской области
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Нижегородскими следователями завершено расследование громкого убийства, совершенного в декабре 2018 года. Напомним, тогда на берегу Волги в Кстовском районе было обнаружено обезглавленное тело мужчины.

- Мужчину было трудно идентифицировать, так как у него отсутствовали конечности и голова, - рассказали «Комсомолке» в СУ СКР по Нижегородской области. - Что сразу насторожило экспертов-исследователей? Прежде всего, способ отчленения конечностей, который свидетельствовал о том, что подозреваемые обладали специальными познаниями в этой области. В ходе проведения комплекса следственных действий, а также судебных экспертиз было установлена личность потерпевшего. Им оказался житель Нижнего Новгорода.

По подозрению в убийстве нижегородца уже задержана женщина, ударившая его молотком по голове. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

По подозрению в убийстве нижегородца уже задержана женщина, ударившая его молотком по голове.Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В ходе обыска у убитого мужчины был обнаружен кассовый чек. При анализе покупок было установлено, что в деле могла быть замешана женщина. Благодаря этому ужалось полностью восстановить картину произошедшего.

- По версии следствия, вечером 19 декабря 2018 года в квартире дома по улице Чукотской Советского района в гостях у хозяина находились соседи. После того, как обвиняемая нелестно отозвалась о бывшей сожительнице потерпевшего, мужчина ее ударил, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. - В ответ женщина ударила мужчину молотком по голове. От полученного ранения 49-летний мужчина скончался. Чтобы скрыть следы преступления, хозяин квартиры расчленил тело погибшего, поместил останки в пакеты и вместе со знакомым мужчиной вывез их в район очистных сооружений.

Тело нижегородца было обнаружено возле очистных сооружений в Кстове. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Тело нижегородца было обнаружено возле очистных сооружений в Кстове.Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В настоящее время обвиняемая в совершении этого преступления уже задержана. Свою вину она признала частично. Впрочем, под суд она пойдет не одна.

- В настоящее время по данному делу задержаны трое фигурантов, обвиняемых в совершении данного преступления. Один из них, как и предполагали следователи, с детства помогал отцу забивать домашнюю скотину. Именно он расчленял тело потерпевшего, желая скрыть ранее совершенное убийство, - рассказали в СУ СКР по Нижегородской области. – Сейчас ему и его знакомому предъявлено обвинение в укрывательстве особо тяжкого преступления. Уголовное дело в отношении них уже рассматривается в суде.

Убийство в Кстове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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