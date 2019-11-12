Администрация: «Сгоревший многоквартирный дом на Бору восстановят за счет бюджета»

История погорельцев из дома № 10 по улице Строителей в Борском районе накануне прогремела на всю Нижегородскую область. Напомним, около сотни жителей остались без крыши над головой после пожара, произошедшего в ночь на 10 ноября.

- Пожар вспыхнул около четырех часов ночи, - рассказывает жительница дома Светлана Осинина. – Отчего загорелся дом, пока непонятно – то ли проблемы с проводкой, то ли с газовой плитой. Только в результате пожара пострадали два человека, а остальные остались без крыши над головой.

В настоящее время большая часть погорельцев живут у родственников или в гостиницах. Некоторые жильцы предпочли остаться в своем старом доме. Сейчас в 10 из 24 квартир уже подключено отопление и свет. В ближайшее время коммуникации должны быть восстановлены в 18 квартирах. Однако жителей пугает вовсе не риск остаться без тепла или света – накануне жильцов облетела новость о том, что дом придется восстанавливать своими силами.

- Самое страшное, что дом не собираются расселять и сносить, - рассказала «Комсомолке» Екатерина Воронова. - Его хотят восстанавливать, причем за счёт жителей. По дому идут две трещины, одна из них проходит прямо через квартиры так, что видно всех соседей в других квартирах.

Как выяснилось впоследствии, аварийный дом действительно планируется восстанавливать. Правда, сделано это будет не за счет жильцов, а за счет бюджета.

- По закону, за содержание жилья действительно отвечает собственник, - пояснил «Комсомолке» глава администрации городского округа Бор Александр Киселев. – Шесть из 24 квартир в этом доме находятся в муниципальной собственности, остальные – в собственности граждан. Но мы не бросим людей в беде! Уже в воскресенье на месте пожара начались работы по восстановлению коммуникаций. При пожаре полностью выгорела центральная часть дома. Чтобы полностью оценить ущерб, будет привлечена экспертная организация. Окончательное решение по этому дому будет принято после обследования несущих конструкций. Но, скорее всего, центральная часть дома будет снесена и отстроена заново за счет бюджетных средств.

Что касается расселения этого аварийного дома, то по всей вероятности жителям придется ждать запланированного срока. По графику, этот дом должен расселяться только в 2025 году.