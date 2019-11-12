«Только медведей не хватает!»: Наталья Водянова отметила 90-летие бабушки на широкую ногу

90-летие любимой «бабунечки» супермодель Наталья Водянова отпраздновала шумно и весело. На юбилей в Париж приехали близкие родственники именинницы из России: дочка Лариса Кусакина (мама Водяновой), сын Слава, племянница Лора с дочкой. Также на вечеринке в дорогом рыбном ресторане Maison du Caviar на Елисейских полях присутствовали сама Наталья, ее дети (Лукас, Нева, Виктор и Максим), гражданский муж Антуан Арно и младшая сестра Кристина. Фотографиями с празднования супермодель поделилась в Инстаграме.

natasupernova Звездное семейство отпраздновало 90-летие "бабунечки"

- Спасибо тебе, моя ненаглядная, за то, что ты есть! - подписала снимки «Нижегородская Золушка».

В сториз знаменитость выложила еще больше фото и даже парочку коротких видео. Судя по всему, отмечалось 90-летие Ларисы Гавриловны на широкую ногу. Весь вечер звучала живая музыка в исполнении гармониста и балалаечника, а также - застольные песни («Маруся - раз, два, три», «Дорогой длинною, да ночкой лунною» и другие). Не обошлось и без зажигательных танцев, в том числе в исполнении именинницы.

На юбилей Ларисы Гавриловны из России приехали близкие родственники.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Подписчики Натальи Водяновой диву дались тому, как молодо и свежо выглядит ее бабушка.

- Это женщине правда 90? - поинтересовалась irinayarutova.

- Бабушка светится счастьем… Невероятная! - добавила annakri5998.

- Бабунечка у вас красотка! Отличный праздник, - отметила dinarayusipova.

- Вот это застолье русское. Только медведей с цыганами не хватает, - написала journ_girl.

На дне рождении присутствовали все дети Водяновой, кроме маленького Романа.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Комсомольская правда» рассказывала, что накануне празднования круглой даты Наталья Водянова сводила свою «бабунечку» в роскошный салон красоты. Там юбилярше сделали стильную стрижку и укладку.