Автомобиль вылетел на пешеходную зону на Нижневолжской набережной. Фото: «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|»

Утром 10 августа 2020 года на Нижневолжской набережной произошло ДТП, в котором автомобиль снес дорожное ограждение и вылетел с дороги на пешеходную дорожку. Об этом сообщили подписчики паблика «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|».

В комментариях не обошлось без обсуждений случившегося:

- Надо было кофе с утра выпить, - поделилась советом Настя Комлева.

- Искупаться решил - жарко же, - пошутил Илья Шаповалов.

- На работу торопился, - предположил Олег Шумилов.

О том, есть ли пострадавшие пока неизвестно. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, что ранее мы сообщали о ДТП на трассе М7 в Нижегородской области, где столкнулись две фуры.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.