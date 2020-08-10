Автомобиль вылетел на пешеходную зону на Нижневолжской набережной. Фото: «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|»
Утром 10 августа 2020 года на Нижневолжской набережной произошло ДТП, в котором автомобиль снес дорожное ограждение и вылетел с дороги на пешеходную дорожку. Об этом сообщили подписчики паблика «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|».
В комментариях не обошлось без обсуждений случившегося:
- Надо было кофе с утра выпить, - поделилась советом Настя Комлева.
- Искупаться решил - жарко же, - пошутил Илья Шаповалов.
- На работу торопился, - предположил Олег Шумилов.
О том, есть ли пострадавшие пока неизвестно. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Напомним, что ранее мы сообщали о ДТП на трассе М7 в Нижегородской области, где столкнулись две фуры.
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