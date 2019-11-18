2019-11-18T11:40:02+03:00
Общество

Тарифы на ЖКХ в Нижегородской области не изменятся с 1 января

Глеб Никитин поручил РСТ проработать вопрос сдерживания роста тарифов с 1 июля и установление их ниже уровня инфляции
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Тарифы на ЖКХ в Нижегородской области не изменятся с 1 января 2020 годаТарифы на ЖКХ в Нижегородской области не изменятся с 1 января 2020 годаФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Нижегородской области не изменятся с 1 января 2020 года, как и по всей стране. Как заявила руководитель службы по тарифам Юлия Алешина, изменение планы произойдет только летом, в связи с чем губернатор Глеб Никитин уже дал поручение проработать вопрос сдерживания роста тарифов и установить их ниже уровня инфляции.

- Стоимость коммунальных услуг в среднем не должна вырасти более чем на 3,5-3,8%,- цитирует Глеба Никитина пресс-служба правительства Нижегородской области.

Таким образом, рост среднего индекса платы граждан не превысит 4%. Этот показатель опустился ниже, чем в Московской и Новосибирской областях. Нижегородская область окажется на уровне регионов с одним из самых низких процентов роста тарифов.

- Необходимо отметить, что указанные значения роста платы граждан за коммунальные услуги являются предельными и отражают максимально возможный рост платы не для всех потребителей на территории муниципального образования, а только для потребителей с определенным набором коммунальных услуг, - подчеркнула Алешина, добавив, что для остальных нижегородцев тарифы вырастут незначительною.

Ранее мы сообщали, что очередное повышение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства ожидает нижегородцев с 1 июля. По информации, тарифы на холодную и горячую воду, водоотведение, газ, тепло и электричество будут увеличены на 4%.

Напомним, в этом году повышение тарифов на услуги ЖКХ было разделено на два этапа. С 1 января цифры увеличились лишь на 1,7% в связи с изменением ставки НДС. А второй этап стартовал с 1 июля. Общий процент повышения за год не превысил 4,1%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Морозы до -15 градусов ударят в Нижегородской области
Хохломские матрешки, скейт-парк и спортплощадка появились на улице Заводской в Семенове
Товарооборот Нижегородской области со странами БРИКС увеличился на 24%
В Ардатове завершилось благоустройство сквера для бракосочетаний
Нижегородцы отправили более ста обращений в центр и на горячую линию «Мой бизнес»
СК рассказал о местонахождении 15-летней школьницы, пропавшей в Нижнем Новгороде несколько дней назад
Две фотовыставки откроются на станциях метро в Нижнем Новгороде
66-летняя нижегородка попала в больницу после пожара на Сормовском шоссе
ФК «Нижний Новгород» уступил «Чайке» со счетом 1:2
Нижегородское «Торпедо» разгромило подмосковный «Витязь»
Нижегородское правительство сэкономило на торгах 85,2 млн рублей
Волонтеры просят помощи в поисках 17-летней Виктории Лушниковой
В университетской клинике ПИМУ сократился срок выдачи результатов обследования
Осенний молодежный бал состоится в Нижнем Новгороде
БК «Нижний Новгород» проиграл «Зелене Гуре» в домашнем матче
В Нижегородской области прекращены поиски 59-летнего Ивана Тихонова
Больше 75 миллионов рублей выделили на подсветку Нижегородского кремля
На трассе М-7 «Волга» объявляли реверс из-за столкновения иномарки с фурой
В Нижнем Новгороде пропал 35-летний Александр Аникин
Брошюру для молодых родителей выпустят в Нижнем Новгороде
Глеб Никитин поручил благоустроить территорию у ФОКа в Дальнеконстаниновском районе
В Нижегородской области подешевели говядина и рис