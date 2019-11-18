Тарифы на ЖКХ в Нижегородской области не изменятся с 1 января

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Нижегородской области не изменятся с 1 января 2020 года, как и по всей стране. Как заявила руководитель службы по тарифам Юлия Алешина, изменение планы произойдет только летом, в связи с чем губернатор Глеб Никитин уже дал поручение проработать вопрос сдерживания роста тарифов и установить их ниже уровня инфляции.

- Стоимость коммунальных услуг в среднем не должна вырасти более чем на 3,5-3,8%,- цитирует Глеба Никитина пресс-служба правительства Нижегородской области.

Таким образом, рост среднего индекса платы граждан не превысит 4%. Этот показатель опустился ниже, чем в Московской и Новосибирской областях. Нижегородская область окажется на уровне регионов с одним из самых низких процентов роста тарифов.

- Необходимо отметить, что указанные значения роста платы граждан за коммунальные услуги являются предельными и отражают максимально возможный рост платы не для всех потребителей на территории муниципального образования, а только для потребителей с определенным набором коммунальных услуг, - подчеркнула Алешина, добавив, что для остальных нижегородцев тарифы вырастут незначительною.

Ранее мы сообщали, что очередное повышение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства ожидает нижегородцев с 1 июля. По информации, тарифы на холодную и горячую воду, водоотведение, газ, тепло и электричество будут увеличены на 4%.

Напомним, в этом году повышение тарифов на услуги ЖКХ было разделено на два этапа. С 1 января цифры увеличились лишь на 1,7% в связи с изменением ставки НДС. А второй этап стартовал с 1 июля. Общий процент повышения за год не превысил 4,1%.