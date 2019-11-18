Резкое похолодание до -10 ожидается в Нижегородской области на этой неделе

Ближайшая рабочая неделя в Нижегородской области обещает быть морозной. Синоптики обещают похолодание до -10 градусов.

Понедельник, 18 ноября, будет достаточно теплым. В обеденные часы ожидается до +6 градусов, небольшие дожди и достаточно сильный юго-западный и западный ветер. Ночью ситуация не изменится, небо будет пасмурным.

Во вторник, 19 ноября, ближе к обеду начнет холодать. Сначала столбики термометров опустятся до нуля, а затем резко начнут падать. В течение дня прогнозируется небольшой снег и восточный ветер со скоростью до 4,5 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит около -5 градусов.

Среда будет морозной, но солнечной. С самого утра ожидается ясное небо и мороз до -7. К вечеру похолодает еще немного, а уже ночью синоптики обещают до -10 градусов.

Четверг, 21 ноября, тоже будет солнечным и холодным. Утром ожидается до -10 градусов, которые, несмотря на теплый южный ветер, будут ощущаться как -15. К обеду станет чуть потеплее и снова выглянет солнце. Однако ближе к ночи снова будет в районе -9 градусов.

В пятницу, 22 ноября, ситуация не изменится. Утром и в обед также будет солнечно и морозно, а ближе к вечеру небо станет пасмурным, а юго-западный ветер усилится до трех метров в секунду. Днем будет около – 7 градусов, а вечером и ночью – около -9.

Выходные будут такими же морозными, солнечными и снежными.