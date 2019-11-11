2019-11-11T15:11:38+03:00
Общество

Бывшую учительницу физкультуры, пропавшую в Сарове, нашли четыре дня спустя на памп-треке

Как женщина туда попала, пока неизвестно
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Бывшую учительницу физкультуры, пропавшую в Сарове, нашли четыре дня спустя на памп-трекеБывшую учительницу физкультуры, пропавшую в Сарове, нашли четыре дня спустя на памп-трекеФото: СОЦСЕТИ
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67-летнюю саровчанку Надежду Бойкову нашли спустя четыре дня поисков. Женщина ушла из дома на улице Казамазова около полудня в прошлый вторник, 5 ноября 2019 года, и не вернулась. Близкие забили тревогу, пенсионерку объявили в розыск. За женщину беспокоились многие – раньше она была учительницей физкультуры, поэтому ее хорошо знают в городе.

И вот 9 ноября в социальных сетях появилось долгожданное сообщение:

- Пропавшая Надежда Бойкова найдена, жива. Сообщают, что ее обнаружили в районе памп-трека на лыжной базе. Она в порядке, на вопросы отвечает. Сейчас туда выдвигаются медики и все соответствующие службы.

Бывшую учительницу физкультуры, пропавшую в Сарове, нашли четыре дня спустя на памп-треке Фото: СОЦСЕТИ

Бывшую учительницу физкультуры, пропавшую в Сарове, нашли четыре дня спустя на памп-трекеФото: СОЦСЕТИ

Ситуацию осложняло то, что лыжная база при нынешней погоде скорее напоминает распаханное поле, чем спортивное сооружение.

- Вся лыжная база в состоянии танкового полигона. Выдвигаться туда можно либо на тракторе, либо на вертолете. В итоге ребята, которые ее нашли, вместе с фельдшером несли женщину до машины через вот такое поле, - заметил Андрей Надежин.

Как пожилая женщина оказалась на лыжной базе, на данный момент непонятно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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