2019-11-11T15:52:47+03:00
Происшествия

«Приковали к бункеру собаку, а она задохнулась и умерла»: кстовчанка пожаловалась на живодеров в соцсети

ЧП случилось возле деревни Студенец
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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«Приковали к бункеру собаку, а она задохнулась и умерла»: кстовчанка пожаловалась на живодеров в соцсети. Фото: Светлана ЧЕКАНИНА«Приковали к бункеру собаку, а она задохнулась и умерла»: кстовчанка пожаловалась на живодеров в соцсети. Фото: Светлана ЧЕКАНИНА
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Трагическая история произошла возле деревни Студенец Кстовского района – местная жительница Светлана Чеканина, выбрасывая мусор в бункер-накопитель для ТКО, обнаружила прикованную цепью мертвую собаку. Об этом кстовчанка сообщила в социальной сети «ВКонтакте».

- Какие-то сволочи привязали собачку к бункеру, и она задохнулась и умерла. Скоты, а не люди, чтобы им так же аукнулось! – в сердцах написала Светлана.

- Жестокие люди, собачку жаль, - прокомментировал Денис Брежнев.

- Вас бы, черти, на эту цепь, - написал Денис Ладыгин.

Впрочем, многие подписчики предположили, что на самом деле в случившемся никто не виноват – кроме самой собаки.

Как оказалось, собака сама зацепилась за выброшенную коляску. Фото: Виктория Малая

Как оказалось, собака сама зацепилась за выброшенную коляску. Фото: Виктория Малая

- Может, просто сбежала откуда-то, оторвав цепь, а потом в мусорку залезла в поисках еды. После этого захотела выпрыгнуть и зацепилась, - предположил Кирилл Григорьев.

А Виктория Малая не поленилась даже лично сходить к контейнеру, чтобы подтвердить, что несчастную собаку никто специально цепью не приковывал.

- Вот вам факт, она залезла. И зацепилась за коляску, которую выкинули. Цепь порвалась, и она бегала по деревне, - рассказала Виктория. – Так что, ребят, не надо винить людей! Собака сама туда залезла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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