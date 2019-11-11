2019-11-11T15:52:47+03:00
Звезды

Наталья Водянова сводила 90-летнюю бабушку в парижский салон красоты

Ларисе Гавриловне сделали стильную стрижку и укладку [фото]
Анна МИГАЛОВА
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"Бабунечка" частенько приезжает в Париж повидать знаменитую внучку."Бабунечка" частенько приезжает в Париж повидать знаменитую внучку.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Супермодель Наталья Водянова умеет радовать близких. Своей любимой «бабунечке», которой 10 ноября исполнилось 90 лет, звезда мировых подиумов устроила поход в роскошный салон красоты Salon Balmain на Елисейских полях в Париже. Там пенсионерке освежили цвет волос, обновили стрижку и сделали стильную укладку. После чего Лариса Гавриловна стала выглядеть на двадцать лет моложе!

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Наталья Водянова поздравила свою бабушку с 90-летием
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- Этой кокетке сегодня 90 лет, - написала Водянова в Инстаграме.

Отмечать грандиозную дату во Францию приехала мама Натальи Водяновой Лариса Кусакина и ее младшая сестра Кристина.

- Бабунечка - это всегда лучший повод собрать самых родных и любимых, -отметила модель.

На празднование юбилея Ларисы Гавриловны приехали самые близкие. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На празднование юбилея Ларисы Гавриловны приехали самые близкие.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, что 89-летие бабушка знаменитой модели также отмечала в Париже. Тогда звездное семейство стало заваливать бабушку подарками еще по дороге из аэропорта домой. Младша внучка Кристина вручила родственнице бусы, привезенные из Италии, а двухлетний правнук Роман - бусы, которые сделал своими руками. А на следующий день родственники свозили нижегородку в парижский Диснейленд. Там женщина примерила на себя ушки Минни Маус.

Юбилярша любит нянчиться с правнуками. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Юбилярша любит нянчиться с правнуками.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

"Бабунечка" с родственниками. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

"Бабунечка" с родственниками.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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