Наталья Водянова сводила 90-летнюю бабушку в парижский салон красоты
Супермодель Наталья Водянова умеет радовать близких. Своей любимой «бабунечке», которой 10 ноября исполнилось 90 лет, звезда мировых подиумов устроила поход в роскошный салон красоты Salon Balmain на Елисейских полях в Париже. Там пенсионерке освежили цвет волос, обновили стрижку и сделали стильную укладку. После чего Лариса Гавриловна стала выглядеть на двадцать лет моложе!
- Этой кокетке сегодня 90 лет, - написала Водянова в Инстаграме.
Отмечать грандиозную дату во Францию приехала мама Натальи Водяновой Лариса Кусакина и ее младшая сестра Кристина.
- Бабунечка - это всегда лучший повод собрать самых родных и любимых, -отметила модель.
На празднование юбилея Ларисы Гавриловны приехали самые близкие.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Напомним, что 89-летие бабушка знаменитой модели также отмечала в Париже. Тогда звездное семейство стало заваливать бабушку подарками еще по дороге из аэропорта домой. Младша внучка Кристина вручила родственнице бусы, привезенные из Италии, а двухлетний правнук Роман - бусы, которые сделал своими руками. А на следующий день родственники свозили нижегородку в парижский Диснейленд. Там женщина примерила на себя ушки Минни Маус.
Юбилярша любит нянчиться с правнуками.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
"Бабунечка" с родственниками.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU
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