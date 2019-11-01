2019-11-11T00:04:54+03:00
Общество

«Социальный навигатор» - все соцуслуги в вашем смартфоне

Фонд социального страхования РФ провел в Нижнем Новгороде семинар, посвященный будущему цифровых электронных сервисов
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Семинар Фонда социального страхования РФСеминар Фонда социального страхования РФФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

На семинаре Фонда социального страхования РФ, который проходил в Нижнем Новгороде, чиновники и специалисты рассказали о новых форматах взаимодействия с получателями госуслуг, о том, как они будут развиваться в самое ближайшее время. Одним из примеров эффективной работы в плане внедрения современных технологий стал сервис «Социальный навигатор».

Приложение «Социальный навигатор», разработанное Фондом социального страхования, уже успешно функционирует в народе. В чем же смысл такого приложения?

Во-первых, все услуги и обращения доступны в мобильном телефоне, а это плюс.

Во-вторых, та или иная услуга сама сообщает людям о себе в режиме онлайн 24/7.

В-третьих, заказать услугу можно единым кликом, а не ждать в многокилометровых очередях в нескольких центрах.

И в-четвертых, конечно же, возможность всегда иметь под рукой всю актуальную информацию.

На сегодняшний день усовершенствованы уже несколько разделов: личный кабинет, профиль пользователя, уведомления, листки нетрудоспособности, заявки на ТСР, индивидуальные программы реабилитации и помощь пострадавшим. На этом Фонд социального страхования останавливаться не собирается. В планах работа еще над несколькими актуальными вопросами. Например, запуск приложения на iOS (на сегодняшний день его могут скачать только пользователи андроидов), усовершенствование личного кабинета, введение новых способов идентификации и расширение перечня социальных объектов. Помимо этого, ФСС запустит социального голосового помощника и вовлечет в работу волонтеров.

- Мы видим, что запросы граждан на предоставление услуг возрастают и качество услуг, которые они требуют от госорганов и Фонда социального страхования, достаточно велико, - подчеркнул управляющий Нижегородским отделением Фонда социального страхования Юрий Хабров.

Руководитель департамента организации обеспечения страховых выплат ФСС РФ Татьяна Лотоцкая в ходе форума пояснила, что в стране уже оформлено более 15 млн электронных листков нетрудоспособности.

Сейчас из 12 тысяч медицинских организаций, которые имеют лицензию на экспертизу нетрудоспособности, выдают ЭЛН 75 %.

- Индивидуальные предприниматели также перешли на электронные листки нетрудоспособности. Для того чтобы сервис был максимально удобным, мы отработали со всеми крупными разработчиками программное обеспечение. Они уже адаптировали кадровые и бухгалтерские программы под учеты и интересы работодателей, - уточнила Лотоцкая.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Артем Шейнин: Может, у Галкина проблемы с цензурой в программе «Лучше всех» — так пусть расскажет, а надо мной цензуры нет!
Известный политобозреватель Первого канала дал комментарий «КП» по поводу пародии на него, показанной популярным юмористом в Новосибирске
Новости 24
БК «Нижний Новгород» уступил казанскому УНИКСу 10 ноября
Тело мужчины обнаружено на стреле автокрана в Дзержинске
Первый каток открылся в Нижнем Новгороде
Нижегородские лесные пожарные получили новую технику
Автодорогу затопило в Уренском районе из-за сильных дождей
Проект реставрации банка Рукавишниковых в Нижнем Новгороде обойдется в семь миллионов рублей
Более шести тысяч человек посетили футбольный матч «Нижний Новгород» - «Спартак-2»
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем сотрудника МВД
4-летнего Мишу Ларина искали в Нижегородской области 9 ноября
Нижегородские аграрии увеличили производство сахарной свеклы почти в полтора раза
Виртуальный концертный зал открылся в Шахунье
Молодежная экологическая акция прошла на Бору 9 ноября
Водитель самосвала устроил жуткое ДТП в Выксе из-за внезапного приступа эпилепсии
Производство льна в Нижегородской области увеличилось на 30%
Уличный художник из Москвы создает масштабное граффити в центре Нижнего Новгорода
Смотровая площадка с видом на заливные луга открылась в Красных Баках
Пасмурная и прохладная погода ожидается в Нижегородской области в выходные
Алексей Мочкаев отстранен от должности главы Нижегородского района из-за уголовного дела
В Нижегородской области снизились цены на мясо, сахар и морковь
Кубок Европы по сумо пройдет в Дзержинске
Михаила Коняхина назначили начальником ГУ Минюста РФ по Нижегородской области
Более 20 тысяч кубов ТКО ликвидируют со свалок Нижнего Новгорода
В Нижнем Новгороде установят памятник Александру Невскому
Канатная дорога восстановила работу в Нижегородской области
Стоматологический комплекс включен в состав «Поездов здоровья»
Нижегородец избил до смерти собутыльника во время посиделки