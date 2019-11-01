«Социальный навигатор» - все соцуслуги в вашем смартфоне

На семинаре Фонда социального страхования РФ, который проходил в Нижнем Новгороде, чиновники и специалисты рассказали о новых форматах взаимодействия с получателями госуслуг, о том, как они будут развиваться в самое ближайшее время. Одним из примеров эффективной работы в плане внедрения современных технологий стал сервис «Социальный навигатор».

Приложение «Социальный навигатор», разработанное Фондом социального страхования, уже успешно функционирует в народе. В чем же смысл такого приложения?

Во-первых, все услуги и обращения доступны в мобильном телефоне, а это плюс.

Во-вторых, та или иная услуга сама сообщает людям о себе в режиме онлайн 24/7.

В-третьих, заказать услугу можно единым кликом, а не ждать в многокилометровых очередях в нескольких центрах.

И в-четвертых, конечно же, возможность всегда иметь под рукой всю актуальную информацию.

На сегодняшний день усовершенствованы уже несколько разделов: личный кабинет, профиль пользователя, уведомления, листки нетрудоспособности, заявки на ТСР, индивидуальные программы реабилитации и помощь пострадавшим. На этом Фонд социального страхования останавливаться не собирается. В планах работа еще над несколькими актуальными вопросами. Например, запуск приложения на iOS (на сегодняшний день его могут скачать только пользователи андроидов), усовершенствование личного кабинета, введение новых способов идентификации и расширение перечня социальных объектов. Помимо этого, ФСС запустит социального голосового помощника и вовлечет в работу волонтеров.

- Мы видим, что запросы граждан на предоставление услуг возрастают и качество услуг, которые они требуют от госорганов и Фонда социального страхования, достаточно велико, - подчеркнул управляющий Нижегородским отделением Фонда социального страхования Юрий Хабров.

Руководитель департамента организации обеспечения страховых выплат ФСС РФ Татьяна Лотоцкая в ходе форума пояснила, что в стране уже оформлено более 15 млн электронных листков нетрудоспособности.

Сейчас из 12 тысяч медицинских организаций, которые имеют лицензию на экспертизу нетрудоспособности, выдают ЭЛН 75 %.

- Индивидуальные предприниматели также перешли на электронные листки нетрудоспособности. Для того чтобы сервис был максимально удобным, мы отработали со всеми крупными разработчиками программное обеспечение. Они уже адаптировали кадровые и бухгалтерские программы под учеты и интересы работодателей, - уточнила Лотоцкая.