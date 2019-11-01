К 2024 году все социальные госуслуги можно будет получить в режиме онлайн

В XXI веке уже сложно представить свою жизнь без смартфонов. Работа, развлечения, общение - все плавно переходит в интернет. Но на этом цифровизация не прекратится. По словам экспертов, к 2024 году россияне будут не только узнавать о положенных им льготах и необходимости оформления документов, но и даже получать их в электронном виде.

УСЛУГИ В ОДИН КЛИК

Через несколько лет жизнь каждого россиянина упростится донельзя: будут и социальный навигатор, и СМС-информирование, и получение услуги нажатием на смартфон, и замена документов в режиме онлайн, и использование мобильных телефонов при получении госуслуг, и даже социальный юрист в один клик.

О том, как выглядят электронные услуги сейчас, рассказал заместитель директора департамента развития цифрового государства Минкомсвязи России Валерий Ткаченко.

- На текущий момент на сайте госуслуг зарегистрировано 97 миллионов учетных записей, более 65 миллионов из которых уже подтверждено. Более ста услуг федеральных фондов доступны для заказа, а если говорить о субъектах, то цифра приближается к пяти тысячам, - отметил он.

Каждый гражданин России будет иметь доступ к информации, имеющейся о нем в органах госвласти, и услугах, которые ему положены по закону в жизненных ситуациях. Например, при потере близкого родственника или рождении ребенка достаточно будет просто подать одно онлайн-заявление, чтобы получить соцподдержку. Все ресурсы государственных органов перейдут в цифру. Исключением станут услуги, связанные с безопасностью, - например, разрешение на оружие.

На уровне правительства России уже утвержден перечень из 24 суперсервисов, которые и помогут реализовать планы по цифровизации. Речь идет о жизненных ситуациях, с большинством из которых рано или поздно сталкивается каждый из нас: рождение ребенка, утрата близкого человека, правосудие, переезд в другой регион, поступление в вуз, разрешение для бизнеса, перевозки, решение проблем со здоровьем и многие другие - все это станет веб-реальностью к 2024 году.

Фонд социального страхования в четырех сервисах будет играть немаловажную роль. Например, при рождении ребенка выплатит беременным несколько пособий, а инвалидов обеспечит техническими средствами реабилитации и выплатит компенсацию ветеранам за приобретение этих средств. Кроме того, ФСС будет выдавать пособия по нетрудоспособности и обеспечивать санаторнокурортным лечением граждан, пострадавших в результате ЧС на производстве.

ИНФОРМИРОВАНИЕ - В ПРИОРИТЕТЕ

Разберем конкретный пример - рождение ребенка. Теперь родители смогут получать все необходимые документы и выплаты, сделав несколько кликов в смартфоне. Суперсервис сам сообщит женщине о необходимости оформления этих документов - просто пришлет оповещение на мобильный телефон. При этом заявление на получение выплат заполняется автоматически - нужно будет только проверить данные и указать реквизиты банковского счета. За несколько месяцев до родов при помощи сервиса также можно будет записаться в родильный дом. Но и это еще не все.

Даже получить документы на ребенка - свидетельство о рождении, СНИЛС, медицинский полис, ИНН, справки о регистрации и материнский капитал - можно будет в режиме онлайн. Мамам остается только внести в заявление имя малыша, информацию о месте планируемой регистрации и выбрать страховую компанию. Готовые справки придут родителям в любом удобном виде. Записать малыша в детский сад или прикрепить к поликлинике - проще простого, тоже одним касанием.